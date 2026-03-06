Το χειροκρότημα Μέσι στις δηλώσεις Τραμπ για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν προκάλεσε αντιδράσεις (vid)

Στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής βρέθηκε ο Λιονέλ Μέσι κατά την επίσκεψη της Ίντερ Μαϊάμι στον Λευκό Οίκο, με αφορμή την κατάκτηση του πρωταθλήματος MLS. Παρότι η εκδήλωση ξεκίνησε σε εορταστικό κλίμα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αποθεώνει τον Αργεντινό σταρ συγκρίνοντάς τον με τον Πελέ, η συνέχεια δεν αφορούσε τον αθλητισμό.

Η ατζέντα της συνάντησης μετατοπίστηκε απρόσμενα στην πολιτική, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αναφέρεται στις πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις και τους πολύνεκρους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Η στιγμή που ο 38χρονος άσος κατεγράφη από τον φακό να χειροκροτά αμήχανα μετά την τοποθέτηση του προέδρου για τις πολεμικές συρράξεις, πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το σχετικό βίντεο έγινε αμέσως viral, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν αρνητικά τη στάση του κορυφαίου ποδοσφαιριστή, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Παρά το γεγονός ότι η κίνηση αποδίδεται από πολλούς στο αυστηρό πρωτόκολλο, η εικόνα του Μέσι να χειροκροτά δίπλα στον Τραμπ προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια.

Η σχετική αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ:

«Καλώ για άλλη μια φορά όλα τα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, τον στρατό και την αστυνομία να παραδώσουν τα όπλα τους. Αλλιώς θα σκοτωθούν όλοι. ​​Και τώρα είναι η ώρα να υπερασπιστείτε τον ιρανικό λαό και να βοηθήσετε ώστε να κερδίσετε πίσω τη χώρα σας. Αποδεχτείτε την ασυλία. Θα σας δώσουμε ασυλία. Αλλιώς θα έχετε έναν βέβαιο θάνατο. Προτρέπουμε επίσης τους Ιρανούς διπλωμάτες σε όλο τον κόσμο να ζητήσουν ασυλία και να μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε ένα νέο και καλύτερο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν ότι όποιος και αν ηγηθεί της χώρας στη συνέχεια, το Ιράν δεν θα απειλήσει την Αμερική ή τους γείτονές της».