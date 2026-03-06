Τραμπ: Προτρέπει Ιρανούς διπλωμάτες παγκοσμίως να ζητήσουν άσυλο - «Αργήσατε για συμφωνία»

Σε ιδιαίτερα αιχμηρούς τόνους επανήλθε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στην ένταση με το Ιράν, υιοθετώντας ρητορική υψηλής έντασης και αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικών κινήσεων από τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ κάλεσε μάλιστα δημοσίως τους Ιρανούς διπλωμάτες ανά τον κόσμο να εξετάσουν το ενδεχόμενο υποβολής αιτήματος ασύλου, υποστηρίζοντας ότι η ηγεσία της Τεχεράνης οδηγεί τη χώρα σε αδιέξοδο.

Μιλώντας για τις επαφές που, όπως υποστηρίζει, είχαν επιχειρηθεί από την ιρανική πλευρά, ο Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα καυστικός. «Με καλούν και λένε: “Πώς θα κάνουμε μια συμφωνία;”. Τους απαντώ: “Αργήσατε λίγο”», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η Ουάσιγκτον εμφανίζεται πλέον πιο πρόθυμη για σύγκρουση απ’ ό,τι η ίδια η Τεχεράνη.

Ανοικτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η αμερικανική πλευρά δεν είχε άλλη επιλογή παρά να κινηθεί στρατιωτικά, αφήνοντας να εννοηθεί πως μια προληπτική κίνηση ήταν αναπόφευκτη. «Δεν είχαμε πραγματικά άλλη επιλογή. Θα μας χτυπούσαν αν δεν τους χτυπούσαμε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το ιρανικό καθεστώς ενεργεί απρόβλεπτα.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ θα έχουν μακροπρόθεσμα θετικές συνέπειες για τη γεωπολιτική ισορροπία αλλά και για την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Όπως υποστήριξε, «οι κινήσεις που αναλαμβάνουμε θα ενισχύσουν δραματικά τη σταθερότητα της περιοχής, τις τιμές του πετρελαίου και τη χρηματιστηριακή αγορά».

«Έχουν εξουδετερωθεί πύραυλοι και εκτοξευτές»

Ο Τραμπ παρουσίασε, επίσης, στοιχεία για τη στρατιωτική φθορά των ιρανικών δυνατοτήτων, υποστηρίζοντας ότι σημαντικό μέρος του πυραυλικού οπλοστασίου έχει ήδη εξουδετερωθεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι πύραυλοι τους έχουν εξαφανιστεί, οι εκτοξευτές έχουν εξαφανιστεί — περίπου το 60% και 64% αντίστοιχα».

Παράλληλα υπενθύμισε ότι κατά την πρώτη του προεδρική θητεία είχε προχωρήσει σε εκτεταμένη ενίσχυση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. «Έφτιαξα τον στρατό και τον ξαναέχτισα κατά την πρώτη μου θητεία, και τώρα τον χρησιμοποιούμε περισσότερο απ’ όσο θα ήθελα», σημείωσε.

«Το Ιράν δεν θα απειλήσει ξανά» - Αναφορά και για Κούβα

Ο Τραμπ διαμήνυσε ότι ανεξαρτήτως του ποιος θα ηγηθεί στο μέλλον του Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν πως η χώρα δεν θα αποτελέσει απειλή για τους συμμάχους τους. «Οι ΗΠΑ θα διασφαλίσουν ότι όποιος κι αν ηγηθεί του Ιράν στη συνέχεια, το Ιράν δεν θα απειλήσει την Αμερική, το Ισραήλ ή οποιονδήποτε άλλον», τόνισε.

Στο ίδιο πλαίσιο δηλώσεων, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στην Κούβα, υποστηρίζοντας ότι η Αβάνα επιδιώκει με ιδιαίτερη ένταση μια νέα συμφωνία με την Ουάσιγκτον. «Η Κούβα θέλει πολύ να κάνει μια συμφωνία», δήλωσε, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο πιθανών διαπραγματεύσεων.