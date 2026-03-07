Νέες απειλές Τραμπ: «Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά-Δεν είναι πια ο νταής είναι ο ηττημένος»

Αιχμηρή ανάρτηση έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο (7/3) λίγο μετά το διάγγελμα του Ιρανού προέδρου στο οποίο ανέφερε πως δεν θα χτυπηθεί χωρά η οποία δεν επιτίθεται στην Τεχεράνη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε αυστηρό ύφος υποστήριξε πως αυτή η «υποχώρηση» ήρθε λόγω της «αδιάκοπης επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ» ενώ ανέφερε πως το Ιράν δεν είναι πλέον «ο νταής της Μέσης Ανατολής» αλλά ο «ηττημένος». Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε πως οι χώρες της Μέσης Ανατολής έσπευσαν να τον ευχαριστήσουν.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Το Ιράν, το οποίο δέχεται καταστροφικές συνέπειες, ζήτησε συγγνώμη και παραδόθηκε στους γείτονές του στη Μέση Ανατολή, και υποσχέθηκε ότι δεν θα τους πυροβολήσει ξανά. Αυτή η υπόσχεση δόθηκε μόνο λόγω της αδιάκοπης επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Ήθελαν να καταλάβουν και να κυβερνήσουν τη Μέση Ανατολή. Είναι η πρώτη φορά που το Ιράν χάνει, εδώ και χιλιάδες χρόνια, από τις γύρω χώρες της Μέσης Ανατολής. Είπαν: «Ευχαριστώ Πρόεδρε Τραμπ». Εγώ είπα: «Παρακαλώ!». Το Ιράν δεν είναι πλέον ο «νταής της Μέσης Ανατολής», είναι, αντίθετα, «Ο ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ» και θα είναι για πολλές δεκαετίες μέχρι να παραδοθούν ή, το πιθανότερο, να καταρρεύσουν εντελώς! Σήμερα το Ιράν θα πληγεί πολύ σκληρά! Υπό σοβαρή εξέταση για πλήρη καταστροφή και βέβαιο θάνατο, λόγω της κακής συμπεριφοράς του Ιράν, βρίσκονται περιοχές και ομάδες ανθρώπων που δεν είχαν εξεταστεί για στόχευση μέχρι αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν περαιτέρω τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, καθώς – σύμφωνα με πληροφορίες – ακόμη ένα αεροπλανοφόρο προετοιμάζεται για ανάπτυξη στην περιοχή, σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης με το Ιράν.



Όπως μεταδίδει το Fox News, το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush ολοκλήρωσε την Πέμπτη τις τελικές προετοιμασίες πριν από την αποστολή του.

ÚLTIMA HORA: El buque de guerra más grande del mundo, el USS GERALD R. FORD, acaba de entrar en el Mar Rojo.

Y atrás, ya en el mediterráneo un tercer portaviones en dirección a Medio Oriente el USS GEORGE H.W. Bush pic.twitter.com/J5arNxv53X — @IsraelVive (@IsraelVive1948) March 7, 2026

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το πλοίο, μαζί με τα συνοδευτικά πολεμικά σκάφη και την αεροπορική του πτέρυγα, ολοκλήρωσε την απαιτητική άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας που απαιτείται για την πιστοποίηση των ομάδων κρούσης αεροπλανοφόρων πριν αναλάβουν αποστολές.



Σύμφωνα με το U.S. Naval Institute, η διαδικασία αυτή αποτελεί βασικό στάδιο ώστε μια ομάδα κρούσης να θεωρείται πλήρως έτοιμη για επιχειρησιακή ανάπτυξη.



Το USS George H.W. Bush εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί το επόμενο διάστημα, με πιθανό προορισμό την ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.

Τα άλλα δύο αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ

Την ίδια περίοδο, το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο στον κόσμο, έχει ήδη αναπτυχθεί στην ίδια γεωγραφική ζώνη. Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα ο αμερικανικός στρατός το δείχνουν να διέρχεται από τη Διώρυγα του Σουέζ, κατευθυνόμενο προς την Ερυθρά Θάλασσα.



Παράλληλα, το USS Abraham Lincoln παραμένει στην Αραβική Θάλασσα, όπου συμμετέχει σε επιχειρήσεις που συνδέονται με τη σύγκρουση με το Ιράν.



Αν τελικά πραγματοποιηθεί και η ανάπτυξη του USS George H.W. Bush, τότε τρεις αμερικανικές ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων θα βρίσκονται σε σχετικά μικρή απόσταση από το Ιράν, γεγονός που αναδεικνύει την αυξημένη ένταση και τη στρατιωτική κινητικότητα στη Μέση Ανατολή.