Αμείωτες οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή - Ιράν: «Δεν θα επιτεθούμε στους γείτονες εκτός αν...»

Χωρίς σταματημό συνεχίζονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, να ανακοινώνει σήμερα, Σάββατο (7/3) ότι οι γειτονικές χώρες στον Κόλπο δεν θα δεχθούν πλέον επίθεση από την Τεχεράνη, εκτός κι αν προκληθούν πρώτες.

«Το προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας αποφάσισε ότι δεν θα υπάρξουν άλλες επιθέσεις στις γειτονικές χώρες, ούτε εκτοξεύσεις πυραύλων, εκτός αν προέλθει από τις χώρες αυτές επίθεση κατά του Ιράν», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές χώρες του Κόλπου φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και έχουν ήδη δεχθεί πλήγματα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου. Το Ιράν διατείνεται ότι στοχοθετεί αποκλειστικά αμερικανικά συμφέροντα ή στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κάτι που αμφισβητείται από τα ίδια τα κράτη που έχουν πληγεί.

Σε μια σπάνια χειρονομία, ο Πεζεσκιάν ζήτησε συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες: «Ζητώ συγγνώμη από τις χώρες που δέχθηκαν επίθεση από το Ιράν», ενώ μέχρι στιγμής, δεκατρείς άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις χώρες του Κόλπου από την έναρξη του πολέμου.

«Ευρύ κύμα επιθέσεων» από το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η αεροπορία του έχει ξεκινήσει «ένα ευρύ κύμα επιθέσεων» κατά κρίσιμων υποδομών του ιρανικού καθεστώτος, τόσο στην πρωτεύουσα Τεχεράνη όσο και στην πόλη Ισφαχάν, όπου βρίσκονται εγκαταστάσεις-κλειδιά για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά από μια νύχτα σφοδρών βομβαρδισμών στην Τεχεράνη και τις γύρω περιοχές, που προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε κατοικίες και υποδομές.

Σύμφωνα με τις αρχές του Ισφαχάν, 80 σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τις νυχτερινές επιθέσεις, υπογραμμίζοντας την κλιμάκωση της έντασης και τις συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό.

Αναβρασμός από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Επιχείρηση αναχαίτισης πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε μια νέα ένδειξη κλιμάκωσης της έντασης στον Κόλπο.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια ισχυρή έκρηξη, από την οποία υψώθηκε σύννεφο καπνού στον ουρανό, ενώ το Υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων δήλωσε ότι αντιμετωπίζει επίθεση από το Ιράν.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, αεροσκάφη έκαναν κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο, ενισχύοντας την εικόνα έντονης κινητικότητας και προληπτικών μέτρων ασφαλείας.

Η κυβέρνηση του Ντουμπάι επιβεβαίωσε μέσω Χ ότι πρόκειται για «μικρό περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση θραυσμάτων ύστερα από αναχαίτιση», χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Παράλληλα διέψευσε αναφορές που κυκλοφορούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με «σοβαρά περιστατικά» στο διεθνές αεροδρόμιο.

BREAKING: Watch the moment the Israeli Air Force targeted the Meghdad and Ashura bases of the Basij paramilitary organization of the IRGC terrorist force on Azadi Street in Tehran, the capital city of Iran.#OperationEpicFury #OperationLionsRoar pic.twitter.com/qw2Xr5DPMk — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) March 7, 2026

Λίγο αργότερα, η αεροπορική εταιρεία Emirates ανακοίνωσε μέσω Χ την αναστολή όλων των πτήσεών της από και προς το Ντουμπάι μέχρι νεωτέρας, σηματοδοτώντας μια νέα αναστάτωση στην αεροπορική κίνηση και την ασφάλεια στην περιοχή.

Νέες επιθέσεις στον Κόλπο και στο Ιράκ

Μάλιστα, σήμερα, Σάββατο (7/3) το Ιράν ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε τον πετρελαιοφόρο Prima, κατά την όγδοη ημέρα της σύγκρουσης με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, το drone που μετέφερε εκρηκτικά έπληξε το πλοίο αφού αυτό αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις για την απαγόρευση της ναυσιπλοΐας και την έλλειψη ασφάλειας στο Στενό του Χορμούζ.

Ταυτόχρονα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, εστιάζοντας σε κρίσιμες υποδομές στην Τεχεράνη και το Ισφαχάν, μόλις μία εβδομάδα μετά την έναρξη της ισραηλινοαμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι έπληξαν «αυτονομιστικές ομάδες» στην περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν. Σε ανακοίνωση του πρακτορείου ειδήσεων Tasnim, τονίζεται: «Εάν αυτονομιστικές ομάδες στην περιοχή προβούν στην παραμικρή ενέργεια κατά της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν, θα τις συντρίψουμε».

Η σύγκρουση ανάμεσα στο Ιράν, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ εισέρχεται πλέον στη δεύτερη εβδομάδα, με τις εντάσεις στον Κόλπο να παραμένουν στο ζενίθ και τον κίνδυνο νέων συγκρούσεων να μεγαλώνει καθημερινά.

Σειρήνες σε Κατάρ και Μπαχρέιν

Παράλληλα, συναγερμός σήμανε σε όλο το Μπαχρέιν, ενώ εκατομμύρια κάτοικοι στη Ντόχα του Κατάρ έλαβαν ειδοποίηση ασφαλείας στα κινητά τους τηλέφωνα.

«Το επίπεδο απειλής για την ασφάλεια είναι αυξημένο», ανέφεραν οι αρχές του Κατάρ στην προειδοποίηση. «Όλοι υποχρεούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να μην βγαίνουν έξω και να μένουν μακριά από παράθυρα και εκτεθειμένες περιοχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια».

Λίγες ώρες αργότερα, το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκε επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους που προήλθαν από το Ιράν. «Η απειλή για την ασφάλεια έχει εξαλειφθεί και η κατάσταση έχει επιστρέψει στο φυσιολογικό», ενημέρωσαν οι αρχές μέσω μεταγενέστερου μηνύματος.

Την ίδια ώρα, αναφέρεται πως ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς το Κατάρ και το Μπαχρέιν.