Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η Τεχεράνη στις φλόγες - Μάχες σε Λίβανο και κλιμάκωση στο Ιράκ

Νύχτα τρόμου έζησαν οι κάτοικοι της Τεχεράνης, καθώς αλλεπάλληλες αεροπορικές επιδρομές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ μετέτρεψαν την ιρανική πρωτεύουσα σε πύρινο πεδίο μάχης. Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την πόλη, ενώ τεράστιες στήλες καπνού υψώθηκαν πάνω από το διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ,το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από διαδοχικά κύματα βομβαρδισμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε κρίσιμες υποδομές, με εικόνες από την πόλη να δείχνουν κτίρια κατεστραμμένα και δρόμους καλυμμένους από συντρίμμια.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση εκκένωσης για την πόλη Κομ, που βρίσκεται μόλις 16 χιλιόμετρα από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντόου, μία από τις πιο στρατηγικές τοποθεσίες του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Παράλληλα, νωρίς το πρωί του Σαββάτου, το Ιράν εξαπέλυσε νέα επίθεση με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, εντείνοντας τον φόβο για γενικευμένη περιφερειακή σύρραξη. Λίγο μετά τις 9 το πρωί οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν «ένα επιπλέον κύμα επιθέσεων» που στόχευσε υποδομές του ιρανικού καθεστώτος. Σύμφωνα με τις IDF, περισσότερα από 80 μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας συμμετείχαν στις επιχειρήσεις.

🚨 Iranians just won't calm down — still bombing Dubai, which never wanted any part of this mess



Hit on Dubai International Airport (world's busiest international hub).



Preliminary reports: no casualties this time. pic.twitter.com/ClAkBWAFR3 — NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2026

Στο πλαίσιο των επιθέσεων, το Ισραήλ χτύπησε αρκετές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων:

Την Κύρια Στρατιωτική Σχολή της Ισλαμικής Φρουράς (IRGC), το Πανεπιστήμιο Imam Hossein, που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση αξιωματικών της Φρουράς.

Έναν χώρο αποθήκευσης της ιρανικής μονάδας πυραύλων.

Ένα υπόγειο σημείο εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων, όπου σύμφωνα με τις IDF «λειτουργούσαν εκατοντάδες στελέχη του καθεστώτος».

Σκληρές μάχες στον Λίβανο – Ελικόπτερα των IDF και περικύκλωση από τη Χεζμπολάχ

Στο μέτωπο του Λιβάνου, η ένταση κλιμακώνεται επικίνδυνα, με αναφορές για σφοδρές συγκρούσεις στην κοιλάδα Μπεκάα, κοντά στο χωριό Nabi Sheet.

Πηγές που πρόσκεινται στη Χεζμπολάχ υποστηρίζουν ότι δυνάμεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) πραγματοποίησαν ελικοπτεροφόρο επιχείρηση και αεραπόβαση στην περιοχή. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ισραηλινές μονάδες βρέθηκαν σύντομα περικυκλωμένες από μαχητές της οργάνωσης.

Αν και το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο, αναφορές κάνουν λόγο για έντονα πυρά και αναγκαστική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων υπό την κάλυψη ισχυρής αεροπορικής υποστήριξης.

ΤοAl Jazeera μεταδίδει ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποίησε έμμεσες βολές πυροβολικού για να ανακόψει την ισραηλινή προέλαση.

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης έχει ήδη επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Το Πακιστάν ανακοίνωσε αύξηση 20% στις τιμές των καυσίμων, με τη βενζίνη να φτάνει τις 335,86 ρουπίες ανά λίτρο.

Τρίτο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στην περιοχή - «Καταστροφή του ιρανικού στόλου», λέει ο Τραμπ

Η στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενισχύεται δραματικά, καθώς η Ουάσιγκτον προχωρά στην αποστολή και τρίτου αεροπλανοφόρου στην περιοχή των επιχειρήσεων.

Το USS George H.W. Bush αναμένεται να αναπτυχθεί σύντομα στην Ανατολική Μεσόγειο.



Από το Οβάλ Γραφείο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν υποστεί συντριπτικά πλήγματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, 32 ιρανικά πλοία έχουν βυθιστεί, ενώ πλοία όπως τα Lavan και Bushehr κατέφυγαν σε λιμάνια της Ινδίας και της Σρι Λάνκα μετά τη βύθιση της φρεγάτας Dena στις 4 Μαρτίου.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Mohammad Bagher Ghalibaf προειδοποίησε για «σφαγή» σε περίπτωση νέων επιθέσεων, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης κλιμακώνουν τις προκλήσεις στο Στενό του Χορμούζ.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ εμφανίστηκε καθησυχαστικός για πιθανή ρωσική στρατιωτική βοήθεια προς το Ιράν, την ώρα που η Lockheed Martin αυξάνει δραματικά την παραγωγή κρίσιμων πυρομαχικών.

Οι Φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι αναμένουν τις αμερικανικές δυνάμεις στο Στενό του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν σήμερα ότι «αναμένουν» την παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων που, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, πρόκειται να συνοδεύσουν εμπορικά πλοία τα οποία διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ. Η ναυσιπλοΐα στην περιοχή έχει σχεδόν παραλύσει εξαιτίας της σύγκρουσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.



«Περιμένουμε την παρουσία τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών, Αλί Μοχάμεντ Ναΐνι, σχολιάζοντας την ανακοίνωση του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ προετοιμάζεται να συνοδεύσει πλοία που θα διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.



Παράλληλα, ο Ναΐνι προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους προηγούμενα περιστατικά πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε απόφαση. «Συνιστούμε στους Αμερικανούς να θυμηθούν την πυρκαγιά στο αμερικανικό δεξαμενόπλοιο Bridgeton το 1987, καθώς και τα πετρελαιοφόρα που έχουν πρόσφατα γίνει στόχος», ανέφερε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Στο επίκεντρο και το Ιράκ - Πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και αμερικανικές βάσεις

Το Ιράκ εξελίσσεται σε νέο κεντρικό πεδίο της σύγκρουσης, καθώς τις τελευταίες ώρες δέχεται συνεχείς επιθέσεις σε στρατηγικές υποδομές, αμερικανικές βάσεις αλλά και πολιτικούς στόχους.

Ιρανικά drones και φιλοϊρανικές δυνάμεις χτύπησαν κρίσιμες εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής βιομηχανίας, ενώ η διεθνής παρουσία στη χώρα βρίσκεται πλέον σε κατάσταση συναγερμού.

Στο νότιο Ιράκ, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τις αποθήκες εξοπλισμού στο κοίτασμα πετρελαίου Narjisiya, νότια της Βασράς, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές και πυρκαγιές.

Την ίδια στιγμή, η αμερικανική βάση Victoria (Camp Victory) κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης δέχθηκε καταιγισμό από drones και ρουκέτες που αποδίδονται σε ιρακινές πολιτοφυλακές υποστηριζόμενες από το Ιράν.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές, ενώ τα συστήματα αεράμυνας τέθηκαν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η ένταση επεκτάθηκε και στο βόρειο Ιράκ, όπου drone έπληξε το ξενοδοχείο Erbil Arjaan by Rotana στο Αρμπίλ, επιβεβαιώνοντας τις προειδοποιήσεις της αμερικανικής πρεσβείας για στοχοποίηση χώρων όπου διαμένουν ξένοι υπήκοοι και επιχειρηματίες.

Προετοιμασία για μαζικούς βομβαρδισμούς - Πάνω από 3.000 στόχοι στο Ιράν

Οι εξελίξεις δείχνουν ότι η περιοχή εισέρχεται σε φάση γενικευμένου πολέμου. Η Ουάσιγκτον φέρεται να προετοιμάζει τη μεγαλύτερη επιχείρηση βομβαρδισμών που έχει εξαπολύσει ποτέ εναντίον του Ιράν.

Στρατηγικά βομβαρδιστικά B-1 έχουν ήδη μετασταθμεύσει σε βρετανικές βάσεις, ενώ η Centcom ανακοίνωσε σχέδιο πλήγματος σε περισσότερους από 3.000 στόχους στο ιρανικό έδαφος.

Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι κάθε απάντησή της θα στρέφεται πλέον άμεσα εναντίον αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Το ενδεχόμενο γενικευμένης περιφερειακής σύρραξης πλέον μοιάζει πιο κοντά από ποτέ.