Απειλή Ιράν προς Ευρώπη: «Όποιος μπει στον πόλεμο θα γίνει νόμιμος στόχος»

Προειδοποίηση προς την Ευρώπη απηύθυνε ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Ματζίντ Ταχτ-Ραβανσί, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει ήδη ενημερώσει τους Ευρωπαίους και τη διεθνή κοινότητα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην εμπλακούν στον, όπως χαρακτηρίζει, «επιθετικό πόλεμο κατά του Ιράν».

Όπως τόνισε σε συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή 6 Μαρτίου στο France24, εάν οποιαδήποτε χώρα «ενωθεί με την Αμερική και το Ισραήλ» σε ενέργειες κατά του Ιράν, θα θεωρηθεί επίσης «νόμιμος στόχος» για τα αντίποινα της Τεχεράνης.

Ταυτόχρονα σημείωσε ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι διαπραγματεύτηκαν «καλή τη πίστει» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σχολιάζοντας μάλιστα πως «ο τελευταίος γύρος συνομιλιών στη Γενεύη, την περασμένη Πέμπτη, ήταν επιτυχημένος». Ωστόσο, όπως υποστήριξε, το Σάββατο η κυβέρνηση των ΗΠΑ, «με τη βοήθεια του ισραηλινού καθεστώτος», προχώρησε σε επιθετικές ενέργειες εναντίον της χώρας του.

Επιβεβαίωσε μάλιστα ότι το Ιράν πλήττει κουρδικές ομάδες εντός του γειτονικού Ιράκ, εν μέσω αναφορών ότι η CIA και η Μοσάντ εξοπλίζουν τις συγκεκριμένες οργανώσεις. «Εάν υπάρξει ανάγκη να προστατεύσουμε την κυριαρχία μας, σίγουρα θα το κάνουμε», τόνισε ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών.

Ιράν: Η Ευρώπη θα πληρώσει το τίμημα αργά ή γρήγορα

Υπενθυμίζεται ότι, την Πέμπτη 5 Μαρτίου, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τεχεράνης, Εσμαήλ Μπαγκάεϊ, απείλησε τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα πληρώσουν το τίμημα «αργά ή γρήγορα» εάν παραμείνουν σιωπηλές μετά τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο TVE, ο Μπαγκάεϊ κάλεσε τις χώρες της ΕΕ να αλλάξουν στρατόπεδο όσο είναι καιρός.

Λευκός Οίκος: Ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει σε 4 με 6 εβδομάδες

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν επαρκή αποθέματα οπλικών συστημάτων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες που σχετίζονται με τη σύγκρουση με το Ιράν, σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ την Παρασκευή 6 Μαρτίου.

Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στην εκστρατεία και εκτιμούν ότι η στρατιωτική επιχείρηση θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα σε τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Την ίδια στιγμή, η αμερικανική κυβέρνηση άφησε να εννοηθεί ότι ήδη εξετάζει πιθανά πρόσωπα που θα μπορούσαν να αναλάβουν την ηγεσία της χώρας μετά τη λήξη της σύγκρουσης.

Η δήλωση έγινε την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να συναντηθεί την Παρασκευή με κορυφαίους εκπροσώπους της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας, παρουσία του Υπουργού Άμυνας, Πι Χέγκσεθ.