Ο τιμοκατάλογος του πολέμου: Πώς ΗΠΑ και Ισραήλ «καίνε» σε επιχειρήσεις σχεδόν 900 εκατ. ημερησίως

Οκτώ ημέρες μετά τα πρώτα συντονισμένα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε τροχιά έντονης αποσταθεροποίησης, την ίδια ώρα που η στρατιωτική ένταση κλιμακώνεται καθημερινά, με τις επιχειρήσεις να συνεχίζονται χωρίς σαφή ένδειξη για το πότε θα μπορούσε να επέλθει αποκλιμάκωση.

Η στρατιωτική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Epic Fury», όπως την αποκαλεί η αμερικανική πλευρά, παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αμετακίνητος στη σκληρή γραμμή απέναντι στην Τεχεράνη. Σε πρόσφατη τοποθέτησή του υποστήριξε ότι η μοναδική αποδεκτή εξέλιξη για την Ουάσινγκτον θα ήταν η πλήρης και άνευ όρων συνθηκολόγηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, σύμφωνα με την ανάλυση που επικαλείται το CNN.

Η οικονομική διάσταση του πολέμου

Ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, διεθνή μέσα ενημέρωσης επιχειρούν να αποτυπώσουν το οικονομικό αποτύπωμα της σύγκρουσης. Το CNN παρουσίασε μια πρώτη εκτίμηση για το ημερήσιο κόστος των επιχειρήσεων, παρά το γεγονός ότι το Πεντάγωνο δεν έχει ακόμη δώσει επίσημους αριθμούς.

Επιπλέον, μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών κάποιο συμπληρωματικό πακέτο χρηματοδότησης για τη συγκεκριμένη στρατιωτική επιχείρηση.

Η Λίντσεϊ Κοσγκαριάν, επικεφαλής προγράμματος στο National Priorities Project του Institute for Policy Studies, σημειώνει ότι το τελικό οικονομικό βάρος παραμένει αδύνατο να υπολογιστεί με ακρίβεια.

Όπως εξηγεί, η αβεβαιότητα γύρω από τη διάρκεια και την ένταση της σύγκρουσης καθιστά τις προβλέψεις ιδιαίτερα επισφαλείς. Παράλληλα εκφράζει την άποψη ότι η εμπλοκή των ΗΠΑ σε έναν νέο πόλεμο απορροφά πόρους που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές.

Υπενθύμισε μάλιστα ότι η στρατιωτική εμπλοκή στο Ιράκ οδήγησε σε συνολικές δαπάνες που πλησίασαν τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια, επισημαίνοντας ότι και η τρέχουσα σύγκρουση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε εξίσου δαπανηρή υπόθεση.

Σχεδόν 900 εκατ. δολάρια ημερησίως

Όπως αναφέρεται, η οποία βασίζεται σε στοιχεία αμερικανικού think tank με έδρα την Ουάσινγκτον, το ημερήσιο κόστος των στρατιωτικών επιχειρήσεων εκτιμάται περίπου στα 891,4 εκατομμύρια δολάρια.

Η μελέτη του Center for Strategic and International Studies (CSIS) βασίστηκε στις πληροφορίες που έχει δημοσιοποιήσει το Πεντάγωνο σχετικά με τους στόχους των επιθέσεων αλλά και τα στρατιωτικά μέσα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το κόστος ενδέχεται να υποχωρήσει σε επόμενη φάση, εφόσον οι ΗΠΑ χρησιμοποιήσουν λιγότερο δαπανηρά οπλικά συστήματα και μειωθεί η ένταση των ιρανικών επιθέσεων με drones και πυραύλους.

Παρόλα αυτά, η έκθεση υπογραμμίζει ότι η τελική οικονομική επιβάρυνση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από δύο παράγοντες: το εύρος των επιχειρήσεων και την ισχύ των ιρανικών αντιποίνων.

Πού διοχετεύονται τα μεγαλύτερα ποσά

Οι στρατιωτικές δαπάνες προκύπτουν κυρίως από τη λειτουργία αεροπορικών, ναυτικών και χερσαίων μονάδων.

Οι αεροπορικές επιχειρήσεις εκτιμάται ότι κοστίζουν περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα.

Οι ναυτικές δυνάμεις απαιτούν περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως.

Οι χερσαίες επιχειρήσεις υπολογίζεται ότι φτάνουν τα 1,6 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως.

Τα ακριβότερα μέσα που χρησιμοποιούνται

Αεροπορικές μονάδες

Αεροσκάφη ανεφοδιασμού και μεταφοράς: περίπου 9 εκατ. δολάρια ημερησίως

Πτέρυγα αεροσκαφών αεροπλανοφόρου: περίπου 5 εκατ. δολάρια

Μαχητικά αεροσκάφη συμβατικής τεχνολογίας: περίπου 5 εκατ. δολάρια

Μαχητικά stealth: περίπου 5 εκατ. δολάρια

Ναυτικές δυνάμεις

Αεροπλανοφόρο: περίπου 6 εκατ. δολάρια την ημέρα

Αντιτορπιλικό: περίπου 5 εκατ. δολάρια

Χερσαίες δυνάμεις

Ταξιαρχία πυροβολικού: περίπου 1 εκατ. δολάρια

Τάγμα Εθνοφρουράς: κάτω από 1 εκατ. δολάρια

Καθώς η σύγκρουση παρατείνεται, οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν ότι ο πόλεμος δεν έχει μόνο γεωπολιτικές συνέπειες αλλά και τεράστιο οικονομικό αποτύπωμα, το οποίο ενδέχεται να διογκωθεί περαιτέρω όσο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.