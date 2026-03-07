Κικίλιας: Προτεραιότητα ο επαναπατρισμός Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή – Κίνδυνοι στα Στενά του Ορμούζ

Η ασφάλεια των Ελλήνων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή και ο επαναπατρισμός όσων επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης, όπως τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Μιλώντας στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο», ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στις κινήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επιστροφή Ελλήνων πολιτών, αλλά και στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ναυτικοί λόγω της έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

Επιχείρηση επαναπατρισμού και ανησυχία για τους Έλληνες ναυτικούς

Όπως ανέφερε ο υπουργός, η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών προχωρά σταδιακά σε ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού, καθώς επαναλειτουργούν ορισμένα αεροδρόμια και αποκαθίστανται περιορισμένα δρομολόγια. «Η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών οργανώνουν σταδιακά ειδικές πτήσεις για να επιστρέψουν στην πατρίδα όσοι Έλληνες το επιθυμούν», σημείωσε.

Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει για τους Έλληνες ναυτικούς που βρίσκονται στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Θαλάμου Επιχειρήσεων:

10 πλοία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα Στενά του Ορμούζ

90 Έλληνες ναυτικοί βρίσκονται στην περιοχή

172 ελληνόκτητα ή με ελληνική σημαία πλοία κινούνται στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη

Όπως είπε, η διέλευση από τα Στενά έχει μειωθεί δραματικά. «Υπάρχουν πληροφορίες για κάποια πλοία κινεζικών συμφερόντων ή άλλων που περνούν από τα Στενά, αλλά στη συντριπτική πλειονότητα δεν περνά πλέον κανείς. Πρώτη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των ναυτικών μας», τόνισε.

Πιθανή εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις από ένα ενδεχόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, εάν τα Στενά παραμείνουν κλειστά για έναν μήνα, η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει ήδη τα πιθανά σενάρια για την ελληνική οικονομία.



«Αυτή τη δύσκολη στιγμή πρέπει να μελετηθεί προσεκτικά ποιες πτυχές της ελληνικής οικονομίας θα χρειαστούν στήριξη αν συνεχιστεί η κρίση», είπε.



Στην πρώτη γραμμή των πιθανών παρεμβάσεων βρίσκεται η ακτοπλοΐα, καθώς επηρεάζει άμεσα εκατομμύρια πολίτες και τις μετακινήσεις προς τα νησιά.

Οι ελληνικές δυνάμεις στην Κύπρο

Ο υπουργός Ναυτιλίας σχολίασε επίσης την παρουσία ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ασφάλεια της περιοχής.



Όπως είπε, δύο ελληνικές φρεγάτες και δύο ζεύγη μαχητικών F-16 βρίσκονται στην Κύπρο για την ενίσχυση της άμυνας του νησιού.



«Όλοι οι Έλληνες αισθανόμαστε υπερήφανοι βλέποντας τις φρεγάτες και τα F-16 να βρίσκονται στην Κύπρο για την προστασία της ασφάλειας του νησιού», ανέφερε.



Παράλληλα υπογράμμισε ότι η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής παραμένει εξαιρετικά ασταθής, επισημαίνοντας ότι ακόμη και η Κύπρος επηρεάζεται από τις εξελίξεις.



«Είναι μια ευρύτερη εμπόλεμη ζώνη και είδαμε ακόμη και drone να πέφτει στη βάση στο Ακρωτήρι», σημείωσε.

«Διάλογος με την Τουρκία, αλλά χωρίς υποχωρήσεις»

Αναφερόμενος στην τουρκική πολιτική, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα πρέπει να επιμένει στον διάλογο, χωρίς όμως να κάνει εκπτώσεις στα εθνικά συμφέροντα. «Πρέπει να καθόμαστε στο τραπέζι και να συζητάμε ακούραστα, αλλά όχι να υποχωρούμε», είπε χαρακτηριστικά.



Όπως σημείωσε, η ελληνική κυβέρνηση κινείται σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ και τους διεθνείς εταίρους, με στόχο τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή.

Τι απάντησε για τη δήλωση Κουτσούμπα

Ο υπουργός Ναυτιλίας σχολίασε και τις δηλώσεις του Δημήτρη Κουτσούμπα, σύμφωνα με τις οποίες πύραυλος που έπληξε την Κύπρο ενδεχομένως να είχε στόχο τη Σούδα. Ο κ. Κικίλιας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση. «Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Ο πλανήτης έχει μπει σε μια εποχή κρίσεων και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και σοβαρότητα σε όσα λέμε», δήλωσε.

Σχέσεις με ΗΠΑ και στάση της Ισπανίας

Τέλος, αναφερόμενος στη διεθνή στάση απέναντι στην κρίση, ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. «Οι ΗΠΑ είναι στρατηγικός μας σύμμαχος και αυτό είναι εμφανές σε πολλούς τομείς – από τη ναυτιλία και τα ναυπηγεία μέχρι την ενεργειακή πολιτική», είπε.

Όσο για τη στάση της Ισπανίας, απέφυγε να σχολιάσει τις δηλώσεις της κυβέρνησης της Μαδρίτης. «Κάθε χώρα είναι υπεύθυνη για τη δική της πολιτική και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί», ανέφερε.