Σύσκεψη Μητσοτάκη για τον πόλεμο: Στο τραπέζι μέτρα για ενέργεια, καύσιμα και εφοδιαστική αλυσίδα

Στην απορρόφηση των δυσμενών, όπως αναμένονται, επιπτώσεων στην οικονομία, απόρροια του γενικευμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν επικεντρώνει τις τελευταίες ώρες το ενδιαφέρον του το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς η μεγάλη πλειονότητα των συμπολιτών μας πιέζεται ήδη από το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Ήδη από χθες το πρωί κορυφαία κυβερνητικά στελέχη εξέπεμψαν το μήνυμα ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη – εφ' όσον διαπιστωθεί πως είναι επιβεβλημένο – να ενεργοποιήσει πλέγμα προστατευτικών μέτρων έναντι του πολύ πιθανού κύματος ανατιμήσεων σε καύσιμα, ενέργεια αλλά και βασικά αγαθά. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, διεμήνυσε χθες ότι «το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει επεξεργαστεί μια σειρά έκτακτων ρυθμιστικών μέτρων και είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα να τα θέσουμε σε εφαρμογή», σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει στις πιο δύσκολες στιγμές αυτών των επτά ετών ότι ξέρει να διαχειρίζεται μεγάλες και δύσκολες κρίσεις και να προστατεύει την ελληνική κοινωνία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σταύρος Παπασταύρου είχε επισημάνει τις προηγούμενες ώρες ότι «έχουμε ενεργειακή ανθεκτικότητα. Εάν χρειαστεί, θα στηρίξουμε τους πολίτες». Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Παύλος Μαρινάκης Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε λίγο αργότερα μέσω της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ότι «τα αρμόδια υπουργεία εξετάζουν προληπτικά μέτρα για την απορρόφηση αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων». Ούτως ή άλλως, τα προηγούμενα 24ωρα τόσο στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όσο και ο Σταύρος Παπασταύρου στο Υπουργείο Ενέργειας είχαν διαδοχικές επαφές με τους μεγάλους παίκτες στα καύσιμα, στην ενέργεια και στην εφοδιαστική αλυσίδα κομίζοντας το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η κυβέρνηση θα είναι αμείλικτη σε φαινόμενα αδικαιολόγητων αυξήσεων, πολλώ μάλλον σε κρούσματα αισχροκέρδειας.

Κρίσιμη σύσκεψη

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο FLASH, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκάλεσε χθες το απόγευμα σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου, Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, από το πρωθυπουργικό επιτελείο και οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Ενέργειας, Τάκης Θεοδωρικάκος και Σταύρος Παπασταύρου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ετέθησαν επί τάπητος διάφορα σενάρια τόσο ως προς την ένταση των ανατιμήσεων, όσο και ως προς τη διάρκεια των εχθροπραξιών, την κρισιμότερη ίσως παράμετρο, προκειμένου να εκτιμηθούν οι απώλειες στο διαθέσιμο εισόδημα και ως εκ τούτου το βεληνέκες της παρέμβασης, που θα επεξεργαστούν στην κυβέρνηση.

Με τις εκτιμήσεις που εκφράστηκαν ότι διαφαίνεται σύντομα τερματισμός της κρίσης, στην κυβέρνηση κλίνουν προς το σενάριο μιας στοχευμένης παρέμβασης για την απορρόφηση της αύξησης στα καύσιμα, η οποία δεν αποκλείεται να λάβει τη μορφή ενός fuel pass, λύση, που έχει δοκιμαστεί και στο παρελθόν σε ανάλογη συγκυρία.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο κυβερνητικό παράγοντα, συζήτηση έγινε και για τις τιμές της ενέργειας και μολονότι έχει ήδη προβλεφθεί δημοσιονομικός χώρος για μία τέτοια ανάγκη, όπως ελέχθη χαρακτηριστικά, στην κυβέρνηση δεν θεωρούν ότι μία τέτοια πρωτοβουλία βρίσκεται στις άμεσες προτεραιότητες.