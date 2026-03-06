Νατσιό είδε ο Μητσοτάκης: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και το... τσαγάκι που έγινε νερό

Ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 13:00 η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της «Νίκης» Δημήτρη Νατσιό, στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή. Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόθεσης του Κυριάκου Μητσοτάκη να πραγματοποιεί κατ’ ιδίαν ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών για τις εξελίξεις στο Ιράν και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, στις 12.00, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δεχθεί στη Βουλή τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, προκειμένου να συζητήσουν τις ραγδαίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Μέχρι στιγμής, επίσημο αίτημα για κατ’ ιδίαν ενημέρωση έχουν καταθέσει μόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Δημήτρης Νατσιός.

Μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ο κ. Νατσιός μίλησε και στους δημοσιογράφους αναφέροντας πως «του είπα ότι έχουμε ένα κοινό. Έχουμε δύο κόρες και ένα γιο. Παντρεύω το γιο μου το καλοκαίρι, όπως κι αυτός. Τον ρώτησα για την ενεργοποίηση του ενιαίου αμυντικού δόγματος. Δεν μου απάντησε ευθαρσώς, το άφησε θολό.

Για τις οικονομικές συνέπειες, ο πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχει επάρκεια σε όλα. Εξέφρασα την ανησυχία μου για τον τουρισμό, όταν υπάρχουν ακοές πολέμου. Μου απάντησε ότι προβλέπει ότι θα σταματήσει ο πόλεμος. Τον ρώτησα "για ποιο λόγο μας χαρακτηρίζετε πατριώτες της φακής;". Απάντησε πως δεν εννοούσε εμάς».

Ο διάλογος Μητσοτάκη - Νατσιού

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση μου. Η χώρα είναι μια ειρηνική δύναμη ασφάλειας και σταθερότητας σε μια εξαιρετικά ταραγμένη περιοχή. Πρώτη προτεραιότητα να συνδράμουμε την Κύπρο παρέχοντας αντιαεροπορική και αντιπυραυλική προστασία, ήμασταν οι πρώτοι, ακολούθησαν και άλλες χώρες, αναδεικνύοντας και την ευρωπαϊκή διάσταση αυτής της πρωτοβουλίας.

Εξαιρετικά σύνθετες οι προσπάθειες επαναπατρισμού. Αρκετές πτήσεις έχουν επιστρέψει στην πατρίδα, δρομολογούνται και άλλες. Εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, ευχαριστώ στελέχη του υπουργείου και τις πρεσβείες.

Αύριο θα υπάρξει μια μεγάλη πτήση από Ντουμπάι και καλώ τους Έλληνες να επικοινωνήσουν με την πρεσβεία εάν θέλουν να επαναπατριστούν. Να ξέρουν οι Έλληνες, η πατρίδα τους φροντίζει, εάν επιθυμούν να επιστρέψουν, θα κινήσουμε γη και ουρανό.

Δημήτρης Νατσιός: Χρειάζεται ελάχιστο πεδίο συνεννόησης. Πολλά δεινά έχει προκαλέσει η διχόνοια στην πατρίδα μας. Επ' ουδενί η Ελλάδα πρέπει να εμπλακεί στη σύρραξη, η ασφάλεια της Κύπρου είναι ασφάλεια του ελληνισμού. Να ενεργοποιηθεί και πάλι το ξεχασμένο ενιαίο αμυντικό δόγμα. Θα υποστεί η χώρα δυσμενείς οικονομικές συνέπειες, να αναλάβει η κυβέρνηση πρωτοβουλίες στήριξης. Εύχομαι να πρυτανεύει η λογική και να επικρατήσει η ειρήνη.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι να σας προσφέρουμε, καφεδάκι, τσαγάκι;

Δημήτρης Νατσιός: Είμαι οπαδός του νερού.