Μίλησαν στο τηλέφωνο Μητσοτάκης – Σίσι για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου αλ Σίσι (Abdel Fattah el‑Sisi), κατά την οποία συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.



Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν το υψηλό επίπεδο συνεργασίας και τη στρατηγική σχέση που έχουν αναπτύξει η Ελλάδα και η Αίγυπτος τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σταθερότητας και της συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.



Παράλληλα, αντάλλαξαν απόψεις για τις πρόσφατες εξελίξεις με την πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με ιδιαίτερη αναφορά στην κατάσταση στο Ιράν και στον Λίβανο, καθώς και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι εξελίξεις αυτές στην περιφερειακή ασφάλεια.



Η επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον αλ Σίσι εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών επαφών Αθήνας και Καΐρου για ζητήματα περιφερειακής σταθερότητας και συνεργασίας, ωστόσο, αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην τρέχουσα χρονική συγκυρία με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.