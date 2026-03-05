Ανησυχία και διλήμματα στην Αθήνα για τα Στενά του Ορμούζ

Κυριάκος Μητσοτάκης και Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκονται τα τελευταία 24ωρα σε ανοιχτή γραμμή με εταίρους και συμμάχους σε ΗΠΑ, Ευρώπη, αλλά και Μέση Ανατολή, προκειμένου η Αθήνα να αντιμετωπίσει επιτυχώς κινδύνους και παγίδες, που κρύβει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Μία από τις ύψιστες προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης είναι η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοίας – την ώρα, που γράφονται αυτές οι γραμμές τα Στενά του Ορμούζ είναι στην πραγματικότητα κλειστά υπό τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, ο Υπουργός Εξωτερικών είναι σε διαρκή επικοινωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, προκειμένου να αναληφθεί κοινή δράση, ώστε η τρέχουσα διατάραξη της ανεμπόδιστης διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα να μη συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα. «Υπάρχουν διάφορα σενάρια, που επεξεργάζονται οι εταίροι μας στις Βρυξέλλες, η Ευρώπη έχει μέσα, αλλά και επιρροή, ώστε να συμβάλλει στην ταχύτερη δυνατή εξομάλυνση του παγκόσμιου εμπορίου» σημειώνει στη στήλη αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος.

Σε αυτό το φόντο ωστόσο πρέπει να επισημανθεί η παρέμβαση του Νίκου Δένδια (ALPHA) o oποίος ρωτήθηκε από τον Αντώνη Σρόιτερ για το ενδεχόμενο αποστολής πολεμικών πλοίων στην ευρύτερη περιοχή, ξεκαθάρισε πως δεν θα θέσει σε κίνδυνο τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού εάν δεν υπάρχει ο απαιραίτητος σχεδιασμός που να διασφαλίζει ότι θα προστατεύεται η ζωή τους.

Το θέμα αποκτά το χαρακτήρα του κατ' επείγοντος, καθώς τυχόν παράταση της διακοπής της διέλευσης πλοίων στον Περσικό Κόλπο θα αποτυπωθεί σε σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, αλλά και έντονες πληθωριστικές πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.