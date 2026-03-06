Timelapse βίντεο δείχνει την κίνηση στα Στενά του Ορμούζ να έχει «παγώσει»

Τα Στενά του Ορμούζ είναι μια βασική αρτηρία για τη μεταφορά των παγκόσμιων ενεργειακών αποθεμάτων. Συνήθως, περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχεται από τη στενή ναυτιλιακή οδό στον Κόλπο.



Ο Ιρανός στρατηγός, Σαρντάρ Τζαμπάρι, δήλωσε ότι η Τεχεράνη «δεν θα αφήσει ούτε μια σταγόνα πετρελαίου να φύγει από την περιοχή».



Ένα timelapse της θαλάσσιας κυκλοφορίας, που φέρνει στο φως το BBC, έδειξε ότι η ροή των πλοίων έχει μειωθεί αισθητά από την έναρξη της συντονισμένης στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Ο αποκλεισμός των Στενών θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω το κόστος των αγαθών και των υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο και να πλήξει μερικές από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, όπως η Κίνα, η Ινδία και η Ιαπωνία, που συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων εισαγωγέων αργού πετρελαίου που διέρχεται από τη θαλάσσια οδό.