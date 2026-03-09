Ιστορικό άλμα για το πετρέλαιο: Στα 118 δολάρια η τιμή του βαρελιού - «Μικρό το τίμημα» λέει ο Τραμπ

Το πετρέλαιο ξεπέρασε σήμερα τα 100 δολάρια το βαρέλι κατά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2022, σημειώνοντας άλμα 15% στις αγορές που μοιάζουν πλέον πανικόβλητες, εξαιτίας της συνέχισης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ τα χρηματιστήρια στο Τόκιο και στη Σεούλ κατακρημνίζονταν (-6%) λίγο μετά το άνοιγμα.

Μάλιστα, περί τις 04:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του WTI (West Texas Intermediate), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, κατέγραφε αλματώδη άνοδο κατά 30,04% στα 118,21 δολάρια, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας κατά 27,54% στα 118,22 δολάρια.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν την επίθεσή τους εναντίον του Ιράν, η τιμή του WTI έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 60% - ποσοστό άνευ προηγουμένου σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Είναι χαρακτηριστικό πως ούτε καν η εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της οποίας η τιμή του βαρελιού είχε ξεπεράσει τα 130 δολάρια, τον Μάρτιο του 2022, δεν είχε προκαλέσει τόσο βίαιες αναταράξεις στις αγορές.

Εξάλλου τα προθεσμιακά συμβόλαια βραχείας διάρκειας για το αμερικανικό φυσικό αέριο σημείωναν επίσης άνοδο κατά περίπου 7%.

Τη δέκατη ημέρα του πολέμου, οι αγορές ενέργειας έχουν καρφωμένα τα βλέμματα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που διακινείται διά θαλάσσης σε διεθνή κλίμακα, είναι de facto κλειστό.

Τραμπ: «Μικρό το τίμημα»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε καθησυχαστικός απέναντι στις ανησυχίες για την άνοδο της τιμής του πετρελαίου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε τη σημασία της αύξησης των τιμών, συνδέοντάς την με τη σύγκρουση στο Ιράν και ζητήματα ασφάλειας.

«Οι βραχυπρόθεσμες τιμές πετρελαίου, που θα μειωθούν γρήγορα όταν ολοκληρωθεί η εξουδετέρωση της ιρανικής πυρηνικής απειλής, είναι ένα πολύ μικρό τίμημα για την ασφάλεια και την ειρήνη των ΗΠΑ και του κόσμου. Μόνο οι ηλίθιοι θα σκέφτονταν διαφορετικά!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως η άνοδος της τιμής του πετρελαίου έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει και το κόστος των καυσίμων στις ΗΠΑ.