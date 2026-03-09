Axios: Οι ΗΠΑ διαφώνησαν με το χτύπημα του Ισραήλ σε αποθήκες πετρελαίου της Τεχεράνης

Την πρώτη σημαντική διαφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ καταγράφει το Axios, με αφορμή τις ενστάσεις της Ουάσινγκτον για το χτύπημα δεξαμενών πετρελαίου στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα, οι Αμερικανοί ανησυχούν ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σε υποδομές που εξυπηρετούν τους απλούς Ιρανούς μπορεί να ενισχύσουν την κοινωνική υποστήριξη προς το ιρανικό καθεστώς και να οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Οι επιθέσεις της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές στην Τεχεράνη, με φλόγες ορατές από χιλιόμετρα και πυκνό καπνό να καλύπτει την πρωτεύουσα. Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι οι αποθήκες καυσίμων χρησιμοποιούνται από το Ιράν για προμήθεια καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών αναγκών.

Παρά το ότι οι IDF είχαν ενημερώσει τον αμερικανικό στρατό πριν από την επίθεση, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αιφνιδιάστηκαν από το μέγεθος των χτυπημάτων. Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος σχολίασε ότι «δεν πιστεύουμε ότι ήταν καλή ιδέα», ενώ ισραηλινός αξιωματούχος περιέγραψε το αμερικανικό μήνυμα ως «WTF» («τι στο καλό κάνετε;»).

Αν και οι στόχοι δεν ήταν εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου, οι εικόνες με τις φλεγόμενες δεξαμενές προκάλεσαν ανησυχία για πιθανή αύξηση των τιμών ενέργειας. Σύμβουλος του πρώην προέδρου Τραμπ σχολίασε στο Axios: «Ο πρόεδρος δεν είδε με καλό μάτι την επίθεση. Θέλει να σώσει το πετρέλαιο, δεν θέλει να το κάψει».

Μετά το χτύπημα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στις υποδομές πετρελαίου, η Τεχεράνη ενδέχεται να απαντήσει σε ολόκληρη την περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 200 δολάρια το βαρέλι.