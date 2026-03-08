Το Ισραήλ σφυροκοπά αποθήκες πετρελαίου στο Ιράν - «Μαύρη βροχή» στην Τεχεράνη

Συνεχίζει το Ισραήλ να βομβαρδίζει αποθήκες πετρελαίου στο Ιράν την Κυριακή (8/3) στο πλαίσιο της επόμενης φάσης της στρατιωτικής σύγκρουσης, κλιμακώνοντας ακόμα περισσότερο της πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Όπως μεταδίδει το CNN, οι συνέπειες των επιθέσεων έγιναν άμεσα αισθητές στην Τεχεράνη. Ομάδα του CNN που βρίσκεται στην ιρανική πρωτεύουσα ανέφερε ότι το πρωί παρατήρησε βρόχινο νερό να έχει μαυρίσει, μετά τα πλήγματα στις εγκαταστάσεις καυσίμων.

It is raining oil in Tehran this morning after major airstrikes on oil facilities in the South and West of the Iranian capital. @CNN @cnni pic.twitter.com/2FBD9EnO9p — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) March 8, 2026

Το φαινόμενο πιθανόν συνδέεται με καπνό και κατάλοιπα καύσης από τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που επλήγησαν, τα οποία αναμείχθηκαν με τη βροχή στην ατμόσφαιρα της πόλης. Οι επιθέσεις εντάσσονται στην κλιμάκωση της σύγκρουσης στην περιοχή, με τις ενεργειακές υποδομές να αποτελούν πλέον βασικό στόχο.

Τα πιθανά πρόσωπα για τη διαδοχή του ανώτατου ηγέτη

Την ίδια ώρα, αρκετά μέλη της Συνέλευση Εμπειρογνωμόνων, του θεσμικού οργάνου που είναι υπεύθυνο για την επιλογή του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, δήλωσαν ότι έχουν ήδη καταλήξει σε απόφαση για τον διάδοχο του Αλί Χαμενεΐ, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψουν το όνομα του προσώπου που επιλέχθηκε.

Σύμφωνα με αναλυτές και ειδικούς, αρκετά πρόσωπα είχαν εξεταστεί το τελευταίο διάστημα ως πιθανοί διάδοχοι, προερχόμενα κυρίως από τον σκληρό πυρήνα του ιρανικού κληρικού κατεστημένου.

Οι βασικοί υποψήφιοι

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο δεύτερος γιος του Αλί Χαμενεΐ θεωρείται από πολλούς ένας από τους ισχυρότερους υποψήφιους. Παρότι δρα κυρίως στο παρασκήνιο, φέρεται να διαθέτει σημαντική επιρροή στο πολιτικό σύστημα και στενούς δεσμούς με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης καθώς και με την παραστρατιωτική οργάνωση Basij.

Αλιρεζά Αραφί

Λιγότερο γνωστή προσωπικότητα στο ευρύ κοινό, αλλά με ισχυρή παρουσία στους θεσμούς του καθεστώτος. Είναι αναπληρωτής πρόεδρος της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων και έχει διατελέσει μέλος του Συμβούλιο των Φρουρών, του ισχυρού οργάνου που ελέγχει τόσο τους υποψηφίους των εκλογών όσο και τη νομοθεσία. Παράλληλα ηγείται του δικτύου θεολογικών σεμιναρίων της χώρας.

Μοχάμεντ Μεχντί Μιρμπαγκέρι

Σκληροπυρηνικός κληρικός και μέλος της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων, θεωρείται εκπρόσωπος της πιο συντηρητικής πτέρυγας του θρησκευτικού κατεστημένου. Σύμφωνα με το IranWire, διατηρεί έντονα αντιδυτικές θέσεις και θεωρεί αναπόφευκτη μια σύγκρουση μεταξύ «πιστών και απίστων».

Χασάν Χομεϊνί

Εγγονός του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Ρουχολάχ Χομεϊνί, διαθέτει ισχυρό συμβολικό και θρησκευτικό κύρος. Θεωρείται πιο μετριοπαθής σε σχέση με άλλους κληρικούς, ενώ το 2016 του είχε απαγορευτεί να θέσει υποψηφιότητα για τη Συνέλευση Εμπειρογνωμόνων.

Χασέμ Χοσεϊνί Μπουσέχρι

Ανώτερος κληρικός με στενούς δεσμούς με τους θεσμούς που διαχειρίζονται τη διαδικασία διαδοχής. Υπηρετεί ως πρώτος αντιπρόεδρος της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων και θεωρείται ότι διατηρούσε στενή σχέση με τον Χαμενεΐ, αν και κρατά χαμηλό δημόσιο προφίλ και δεν φέρεται να έχει ισχυρούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Πάνω από 1.200 άμαχοι νεκροί στο Ιράν από τα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ

Μάλιστα, τουλάχιστον 1.205 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν επιθέσεις στη χώρα το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το HRANA.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο που συνδέεται με ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο απολογισμός, ο οποίος μέχρι τις 5 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ (ET) χθες περιλάμβανε και 194 παιδιά, ξεπερνά ήδη τον αριθμό των θυμάτων που είχε καταγραφεί στον 12ήμερο πόλεμο του περασμένου καλοκαιριού μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της σύγκρουσης, περίπου 1.190 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του HRANA. Η οργάνωση σημειώνει ότι ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει συνολικά θύματα χωρίς να γίνεται διάκριση ανάμεσα σε στρατιωτικούς και αμάχους. Το HRANA αναφέρει επίσης ότι μέσα σε διάστημα 24 ωρών, από την Παρασκευή έως το βράδυ του Σαββάτου (ώρα ET), υπέστησαν ζημιές αρκετές εγκαταστάσεις που προστατεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ένα σχολείο θηλέων στην πόλη Χομεΐν, μια ιατρική κλινική στη Ζανγκανέχ, μια κατοικία στο Εσλαμσάχρ καθώς και μια μονάδα αφαλάτωσης στο Κεσμ. Σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα περιστατικά αυτά εγείρουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις των επιθέσεων σε μη στρατιωτικές υποδομές και στον άμαχο πληθυσμό.