Ιράν: Έξι μήνες πολέμου «βλέπουν» οι Φρουροί της επανάστασης - Νέες επιθέσεις σε Κόλπο και Τεχεράνη

Σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα δηλώνει ότι βρίσκεται το Ιράν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να προειδοποιούν ότι η χώρα έχει την επιχειρησιακή δυνατότητα να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ για τουλάχιστον έξι μήνες ακόμη.



Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, δήλωσε στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας μπορούν να διατηρήσουν τον σημερινό ρυθμό επιχειρήσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα.



«Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι ικανές να συνεχίσουν για τουλάχιστον έξι μήνες τον σφοδρό πόλεμο, με την ένταση που βλέπουμε σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη έχει ήδη εξαπολύσει επιθέσεις σε περισσότερους από 200 στόχους που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ σε διάφορα σημεία της Μέσης Ανατολής.

Πεζεσκιάν: «Δεν θα παραδοθούμε ποτέ»

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, εμφανίστηκε αμετακίνητος απέναντι στις πιέσεις της Ουάσιγκτον.



Σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, απάντησε ευθέως στην απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ για «άνευ όρων παράδοση».



«Οι εχθροί μας –το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες– μπορούν να πάρουν μαζί τους στους τάφους τους την επιθυμία να δουν τον ιρανικό λαό να παραδίδεται», δήλωσε.



Την ίδια στιγμή, η ηγεσία του ιρανικού καθεστώτος εμφανίζεται να στέλνει διπλό μήνυμα προς τις χώρες της περιοχής. Από τη μία διαμηνύει ότι δεν επιθυμεί σύγκρουση με γειτονικά κράτη, από την άλλη ξεκαθαρίζει ότι θα υπάρξουν αντίποινα αν χρησιμοποιηθούν τα εδάφη τους για επιθέσεις κατά του Ιράν.



Οι χώρες του Κόλπου έχουν ήδη δηλώσει ότι δεν επέτρεψαν τη χρήση των εδαφών τους για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης.

Τραμπ: «Ίσως στείλουμε στρατεύματα στο Ιράν»

Την ίδια ώρα, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ακόμη πιο δραστικής στρατιωτικής εμπλοκής.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν θα ενταθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο χερσαίας επέμβασης, άφησε ανοιχτό το σενάριο.

«Ενδεχομένως να στείλουμε αμερικανικές δυνάμεις στο έδαφος του Ιράν. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει πολύ καλός λόγος», ανέφερε.

Η δήλωση αυτή εντείνει τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Νέο κύμα επιθέσεων στον Περσικό Κόλπο

Η ένταση μεταφέρεται πλέον και στις χώρες του Κόλπου, με αλλεπάλληλα περιστατικά τις τελευταίες ώρες.



Στο Κουβέιτ, οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ένα κύμα εχθρικών drones έπληξε αποθήκη καυσίμων στο Διεθνές Αεροδρόμιο της χώρας. Τα συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλλιστικούς πυραύλους, ωστόσο θραύσματα από τις αναχαιτίσεις προκάλεσαν ζημιές σε πολιτικές υποδομές.



Drone χτύπησε επίσης το κτίριο του Δημόσιου Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης στο Κουβέιτ. Βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν το 22ώροφο κτίριο να φλέγεται τα ξημερώματα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν τραυματισμοί.

Παράλληλα, δύο μέλη της συνοριοφυλακής σκοτώθηκαν ενώ εκτελούσαν υπηρεσία, χωρίς να έχει γίνει σαφές αν ο θάνατός τους σχετίζεται με τις επιθέσεις.

Σαουδική Αραβία και Μπαχρέιν σε κατάσταση συναγερμού

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν τουλάχιστον 21 drones που κατευθύνονταν προς το έδαφός της.



Στο Μπαχρέιν, πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταστάσεις του λιμανιού Mina Salman, με το υπουργείο Εσωτερικών να αποδίδει την επίθεση στην «ιρανική επιθετικότητα».



Την ίδια στιγμή, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα οι αεράμυνες ενεργοποιήθηκαν μετά από προειδοποίηση για επερχόμενη πυραυλική απειλή.

Ισραηλινά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης

Τη νύχτα που πέρασε, το Ισραήλ πραγματοποίησε για πρώτη φορά επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης, προκαλώντας μεγάλες πυρκαγιές και πυκνά σύννεφα καπνού πάνω από την ιρανική πρωτεύουσα.

Κάτοικος της πόλης περιέγραψε στο BBC τη στιγμή της επίθεσης. «Ήταν σαν η νύχτα να έγινε μέρα». Οι φλόγες εξαπλώθηκαν και στη λεωφόρο Koohsar, όπου σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες καίγονται σπίτια και καταστήματα.

Μέση Ανατολή στο χείλος γενικευμένου πολέμου

Η αλληλουχία επιθέσεων, αντιποίνων και απειλών ανεβάζει δραματικά το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή.



Με το Ιράν να δηλώνει ότι μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο για μήνες, το Ισραήλ να πλήττει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και τις ΗΠΑ να αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το σενάριο χερσαίας επέμβασης, η περιοχή βρίσκεται πλέον σε μια από τις πιο επικίνδυνες φάσεις των τελευταίων δεκαετιών.