Σύγκρουση στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ υποδέχθηκε τις σορούς στρατιωτών – «Κερδίζουμε τον πόλεμο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συμμετείχε σε σύντομη τελετή στην πίστα της αεροπορικής βάσης του Ντόβερ, στο Ντέλαγουερ (βορειοανατολικές ΗΠΑ), για την επιστροφή των σορών των έξι πρώτων Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.



Φορώντας λευκό κασκέτο που έγραφε USA με χρυσά γράμματα, ο πρόεδρος χαιρέτισε στρατιωτικά καθώς περνούσαν τα φέρετρα καλυμμένα με την αμερικανική σημαία, τα οποία μεταφέρθηκαν από ένα στρατιωτικό αεροπλάνο σε όχημα.

REUTERS/Kevin Lamarque

Οι έξι στρατιωτικοί, που σκοτώθηκαν την επομένη της έναρξης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ του πολέμου εναντίον του Ιράν, ήταν έφεδροι που είχαν αναπτυχθεί στο Κουβέιτ με την 103η Διοίκηση Υποστήριξης που έχει τη βάση της στο Ντε Μόινς της Αϊόβα.

REUTERS/Nathan Howard

Στο μεταξύ, μιλώντας από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, δήλωσε το Σάββατο (7/3) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερισχύουν ξεκάθαρα στη σύγκρουση με το Ιράν.



Όπως υποστήριξε, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν επιφέρει συντριπτικά πλήγματα στον αντίπαλο, τονίζοντας ότι «κερδίζουμε τον πόλεμο με μεγάλη διαφορά» και ότι «η διαβολική αυτοκρατορία τους έχει τσακιστεί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ακόμη ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ενδέχεται να συνεχιστούν για κάποιο διάστημα, «για όσο χρειαστεί», εκτιμώντας παράλληλα ότι ο στρατός του Ιράν είναι πλέον «σχεδόν ανύπαρκτος».

Δήλωσε ακόμη ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η Ρωσία παρέχει βοήθεια στο Ιράν στο πλαίσιο της σύγκρουσης.

«Ευθύνη του Ιράν» ο βομβαρδισμός του σχολείου

Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν ευθύνεται για τον βομβαρδισμό σχολείου εντός της επικράτειάς του, αποδίδοντας το περιστατικό σε λανθασμένη χρήση πυρομαχικών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «είναι πολύ ανακριβείς με τα πυρομαχικά».

Επανέλαβε ότι η Ουάσιγκτον ζητά «άνευ όρων παράδοση» από το Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται για διαπραγμάτευση με όρους. Όπως ανέφερε, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει είτε ότι η Τεχεράνη θα αποδεχθεί πλήρως τους αμερικανικούς όρους είτε ότι θα φτάσει σε σημείο όπου δεν θα έχει πλέον τη δυνατότητα να συνεχίσει τον πόλεμο.



Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι η ηγεσία του Ιράν έχει ήδη υποστεί σοβαρά πλήγματα, σημειώνοντας ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν «εξαλείψει» κατ’ επανάληψη πρόσωπα της ιρανικής διοίκησης. Κατά τον ίδιο, είτε το Ιράν παραδοθεί είτε αποδυναμωθεί πλήρως στρατιωτικά, το αποτέλεσμα θα είναι η κατάρρευση της στρατιωτικής του ικανότητας.



Παράλληλα, τόνισε ότι δεν προτίθεται να συμβιβαστεί με την Τεχεράνη, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσουν σε συμφωνία υπό πίεση. Αναφερόμενος στην κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ, όπου έχει περιοριστεί η ναυσιπλοΐα, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι πρόκειται για επιλογή των πλοίων και προέβλεψε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν σύντομα.



Επιπλέον, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν στο μέλλον μια ηγεσία στο Ιράν που δεν θα οδηγήσει τη χώρα σε πόλεμο. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων δυνάμεων, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, τονίζοντας ότι δεν θεωρεί την ερώτηση κατάλληλη, αλλά υπογράμμισε ότι μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να ληφθεί μόνο εφόσον υπήρχε «πολύ σοβαρός λόγος». Όπως πρόσθεσε, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο οι ιρανικές δυνάμεις θα είχαν ήδη αποδυναμωθεί τόσο ώστε να μην μπορούν να αντισταθούν αποτελεσματικά στο έδαφος.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε αιχμηρός απέναντι στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, σχολιάζοντας την πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποστείλει δύο αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή.

Άδειασμα Τραμπ σε Σταρμερ: Δεν σε χρειάζομαι τώρα που κερδίζω στο Ιράν

Σε δήλωσή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι το Ηνωμένο Βασίλειος – «ο κάποτε μεγάλος σύμμαχός μας, ίσως ο μεγαλύτερος από όλους» όπως χαρακτηριστικά είπε – εξετάζει πλέον σοβαρά την αποστολή ναυτικών δυνάμεων στην περιοχή. Ωστόσο, τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται πλέον τέτοια υποστήριξη, υποστηρίζοντας ότι η σύγκρουση με το Ιράν εξελίσσεται υπέρ τους.



«Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που συμμετέχουν σε πολέμους αφού έχουμε ήδη κερδίσει», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, αφήνοντας αιχμές για την καθυστερημένη, κατά τον ίδιο, στάση του Λονδίνου.