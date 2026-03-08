ΗΠΑ: Πανικός στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κάνσας που εκκενώθηκε λόγω... «πιθανής απειλής»

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής 8 Μαρτίου, στο διεθνές αεροδρόμιο του Κάνσας Σίτι των ΗΠΑ λόγω «πιθανής απειλής» εντός του κτηρίου. Μάλιστα το αεροδρόμιο, εκκενώθηκε έπειτα από τις σχετικές αναφορές.

Μπερδεμένοι και τρομοκρατημένοι επιβάτες εθεάθησαν να σέρνουν τις αποσκευές τους έξω από το αεροδρόμιο και προς τον διάδρομο, ενώ όλες οι πτήσεις από τον μεγάλο κόμβο της Μεσοδυτικής Αμερικής καθηλώθηκαν λίγο μετά τις 11 το πρωί.

Το FBI βρίσκεται στο σημείο, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σαφές ποια ήταν η απειλή.

Το Τμήμα Αεροπορίας του Κάνσας Σίτι δήλωσε στη Daily Mail: «Το Τμήμα Αεροπορίας του Κάνσας Σίτι γνωρίζει ότι υπάρχει ένα περιστατικό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κάνσας Σίτι (KCI)».

«Για προληπτικούς λόγους, το τμήμα έχει εκκενώσει τμήματα του τερματικού σταθμού του αεροδρομίου», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

«Η Αστυνομία του Αεροδρομίου συνεργάζεται με το FBI για να επιβεβαιώσει οποιαδήποτε πιθανή απειλή».

Οι πτήσεις που φτάνουν εξακολουθούν να επιτρέπεται να προσγειώνονται, όμως δεν επιτρέπονται αναχωρήσεις, δήλωσε εκπρόσωπος του KCI στο Fox 4 KC News.

Εκατοντάδες ανήσυχοι ταξιδιώτες έχουν στραφεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστούν βίντεο από το χάος που εκτυλίσσεται, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι σκύλοι ανίχνευσης εκρηκτικών ερευνούν τους διαδρόμους και τους τερματικούς σταθμούς.»