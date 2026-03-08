Φιντάν για σενάρια εξοπλισμού Κούρδων από ΗΠΑ - «Δεν υπάρχει θεραπεία αν γίνει αυτό το λάθος»

Η Άγκυρα παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τα σενάρια αξιοποίησης κουρδικών οργανώσεων στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε εμφύλια σύγκρουση και να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή.

Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι οι τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών και το υπουργείο Άμυνας παρακολουθούν στενά τις σχετικές εξελίξεις πέρα από τα σύνορα. Όπως σημείωσε, το ζήτημα τέθηκε και στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό, η Ουάσιγκτον διαβεβαίωσε ότι δεν εμπλέκεται σε σχέδια κινητοποίησης κουρδικών ομάδων στο Ιράν. Ωστόσο, ο Φιντάν υποστήριξε ότι η πρόθεση του Iσραήλ να χρησιμοποιεί κουρδικές ομάδες ως «πληρεξούσιες δυνάμεις» στην περιοχή είναι γνωστή εδώ και χρόνια, σημειώνοντας ότι σε ορισμένους κύκλους εξακολουθεί να προωθείται αυτή η στρατηγική στο πλαίσιο των εξελίξεων στο Ιράν.

«Προειδοποιούμε τόσο τη Δύση όσο και την Ανατολή για τις συνέπειες ενός τέτοιου σχεδίου»

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Τουρκία αντιτίθεται σε κάθε σενάριο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εμφύλιο πόλεμο στο Ιράν ή σε συγκρούσεις με βάση εθνοτικές και θρησκευτικές γραμμές, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο ως «το πιο επικίνδυνο σενάριο» για την περιοχή.

«Προειδοποιούμε τόσο τη Δύση όσο και την Ανατολή για τις συνέπειες ενός τέτοιου σχεδίου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι μια εσωτερική σύγκρουση στο Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλες απώλειες στον άμαχο πληθυσμό και να οδηγήσει σε εκατομμύρια εκτοπισμένους προς τις γειτονικές χώρες.

Ο Τούρκος υπουργός σημείωσε επίσης ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με Κούρδους ηγέτες της περιοχής, μεταξύ των οποίων ο Μασούντ Μπαρζανί και Μπαφέλ Ταλαμπανί, καλώντας τους να μην εμπλακούν σε μια τέτοια διαδικασία. Τόνισε ακόμη ότι μια παρατεταμένη περίοδος πολέμου και αστάθειας στο Ιράν, μετά τα παραδείγματα του Ιράκ και της Συρίας δεν θα ήταν προς το συμφέρον κανενός, ιδίως για την Τουρκία που μοιράζεται σύνορα άνω των 560 χιλιομέτρων με τη χώρα.

«Το Ιράν είναι μια μεγάλη χώρα και οποιαδήποτε εσωτερική κρίση εκεί εξαπλώνεται σε ολόκληρη την περιοχή με φαινόμενο ντόμινο», ανέφερε ο Φιντάν, επισημαίνοντας ότι η Άγκυρα αναζητά τρόπους ώστε η κατάσταση να τεθεί υπό έλεγχο. Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας κατέληξε ότι η κρίση γύρω από το Ιράν είναι πολυεπίπεδη, καθώς περιλαμβάνει περιφερειακές, εσωτερικές και γεωπολιτικές διαστάσεις, στις οποίες εμπλέκονται μεταξύ άλλων το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες.