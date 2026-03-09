Τουρκικά F-16 στα Κατεχόμενα και φρεγάτες ανοιχτά της Κύπρου - Τι λένε στρατιωτικές πηγές στον FLASH

Η απόφαση της Τουρκίας να μετασταθμεύσει μαχητικά F-16 στο αεροδρόμιο Τύμπου στα Κατεχόμενα δεν προκάλεσε αιφνιδιασμό στην Αθήνα και χαρακτηρίζεται αναμενόμενη.

Ωστόσο, η τακτική και η στρατηγική της γειτονικής χώρας δείχνει ότι η Άγκυρα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και υπό το πρίσμα της αναθεωρητικής ατζέντας της στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περίοδο που ο ευρωπαϊκός ρόλος της Κύπρου αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο.

Αρμόδιες πηγές μιλώντας στον FLASH έκαναν ειδική αναφορά στο FIR Λευκωσίας και σε μια πιθανή αμφισβήτησή του, μέσω μιας ενδεχόμενης ανοχής του ΝΑΤΟ, εξαιτίας των αναγκών αντιαεροπορικής προστασίας της νοτιοανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας. Κάτι αντίστοιχο είχε ανεπιτυχώς επιχειρηθεί και στο παρελθόν, όπως στην άσκηση «Ramstein Flag 2024» που διεξήχθη στην Ελλάδα, όπου η Τουρκία για να συμμετάσχει «απαίτησε» το FIR Αθηνών να «βαφτιστεί» νατοϊκός εναέριος χώρος.

Σε κάθε περίπτωση, οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για «σπασμωδικές κινήσεις» και ξεκαθαρίζουν πως «το Κέντρο Αεροπορικού Ελέγχου, όλο το κομμάτι των αεροπορικών πτήσεων, ελέγχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία».

Τουρκικές φρεγάτες ανοικτά της Κύπρου

Την ίδια στιγμή, ενδείξεις στρατιωτικής κινητικότητας καταγράφονται και στη θάλασσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό έχει ενισχύσει την παρουσία του στην Ανατολική Μεσόγειο.

Συγκεκριμένα, τρεις φρεγάτες κλάσης «Perry» με αντιαεροπορικές δυνατότητες έχουν αναπτυχθεί στη θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται από τη Χερσόνησο της Καρπασίας έως τα Άδανα, ενισχύοντας την τουρκική ναυτική παρουσία στην περιοχή.

Τα «περιττά» τουρκικά F-16 στα Κατεχόμενα

Η παρουσία των τουρκικών F-16 στα Κατεχόμενα φαίνεται να στοχεύει και το εσωτερικό ακροατήριο με αφορμή την αποστολή στην Κύπρο των τεσσάρων ελληνικών μαχητικών και των δύο φρεγατών, αλλά και τη μετεγκατάσταση συστημάτων Patriot στη βάση της Σούδας και την Κάρπαθο.

Άλλωστε, η Τουρκία διατηρεί ήδη ισχυρή στρατιωτική παρουσία στην κατεχόμενη Κύπρο, με περίπου 40.000 στρατιώτες να βρίσκονται μόνιμα αναπτυγμένοι.

Επιπλέον, η μικρή απόσταση ανάμεσα στις τουρκικές βάσεις και το ψευδοκράτος δεν προσφέρει πρόσθετα επιχειρησιακά πλεονεκτήματα για αποστολές επιτήρησης ή εναέριας παρουσίας από τα τουρκικά μαχητικά, ενώ το προηγούμενο διάστημα φέρεται να έχουν μεταφέρει στα Κατεχόμενα και Μη Επανδρωμένα Εναέρια Οχήματα τα οποία μπορούν να προσφέρουν αεράμυνα στην περιοχή.