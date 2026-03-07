Κύπρος: Οι Τούρκοι ετοιμάζονται να στείλουν F16 στα Κατεχόμενα

Πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσαν ότι η Άγκυρα ετοιμάζεται να στείλει τα F16 στα Κατεχόμενα, έπειτα και από την πίεση που αναπτύχθηκε στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας λόγω των κινήσεων της Ελλάδας που είχαν ως αποτέλεσμα την κινητοποίηση ισχυρών ευρωπαϊκών δυνάμεων στη «Μεγαλόνησο».

«Λόγω των πρόσφατων εξελίξεων, αναπτύσσονται σταδιακά σχέδια για την εξασφάλιση της ασφάλειας της ΤΔΒΚ. Η ανάπτυξη αεροσκαφών F-16 στο νησί είναι ένα από τα ζητήματα που εξετάζονται», ανέφεραν οι συγκεκριμένες πηγές από το υπουργείο Άμυνας.

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τσεβντέτ Γιλμάζ είχε κατηγορήσει την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι με τις αποφάσεις της εντείνει τους κινδύνους για ολόκληρο το νησί.



Σε δηλώσεις του, ο Τούρκος αντιπρόεδρος υποστήριξε ότι, σε μια περίοδο αυξανόμενων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο, η παραχώρηση προνομίων χρήσης στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο από την ελληνοκυπριακή διοίκηση σε τρίτες χώρες «θέτει σε κίνδυνο όλους όσοι ζουν στο νησί».



Όπως ανέφερε, η χρήση της Κύπρου ως βάσης για επιχειρήσεις προς τη Μέση Ανατολή δημιουργεί κινδύνους για όλες τις χώρες της περιοχής, σημειώνοντας ότι οι εξελίξεις της τελευταίας εβδομάδας κατέδειξαν με πιο σαφή τρόπο αυτή την κατάσταση.

