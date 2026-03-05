Τουρκία: Η παραχώρηση στρατιωτικών βάσεων στη Λευκωσία αυξάνει τους κινδύνους ασφαλείας στην Κύπρο

Την ανησυχία της Άγκυρας για τον ρόλο της Κύπρου στις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τσεβντέτ Γιλμάζ, κατηγορώντας την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι με τις αποφάσεις της εντείνει τους κινδύνους για ολόκληρο το νησί.



Σε δηλώσεις του, ο Τούρκος αντιπρόεδρος υποστήριξε ότι, σε μια περίοδο αυξανόμενων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο, η παραχώρηση προνομίων χρήσης στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο από την ελληνοκυπριακή διοίκηση σε τρίτες χώρες «θέτει σε κίνδυνο όλους όσοι ζουν στο νησί».



Όπως ανέφερε, η χρήση της Κύπρου ως βάσης για επιχειρήσεις προς τη Μέση Ανατολή δημιουργεί κινδύνους για όλες τις χώρες της περιοχής, σημειώνοντας ότι οι εξελίξεις της τελευταίας εβδομάδας κατέδειξαν με πιο σαφή τρόπο αυτή την κατάσταση.



Ο Γιλμάζ κατηγόρησε επίσης την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι ενεργεί «σαν να είναι ο ιδιοκτήτης ολόκληρου του νησιού», αγνοώντας όπως είπε τη βούληση και την «κυρίαρχη ισότητα» των Τουρκοκυπρίων. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αποφάσεις που λαμβάνονται και η προσπάθεια εμπλοκής στον ανταγωνισμό μεγάλων δυνάμεων μέσω στρατιωτικών συνεργασιών και πολιτικής βάσεων αυξάνουν τους κινδύνους ασφάλειας.



Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ελληνοκυπριακή διοίκηση είχε επιδείξει παρόμοια στάση και στην περίπτωση του πολέμου στη Γάζα, κατηγορώντας τη Λευκωσία ότι, με την υποστήριξη του Ισραήλ, έχει εισέλθει σε «υπερβολική προσπάθεια εξοπλισμών».

«Εγγυήτρια δύναμη η Τουρκία»





Ο Τούρκος αντιπρόεδρος τόνισε ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, «καθίσταται ακόμη πιο εμφανής» η ευθύνη της Τουρκίας ως εγγυήτριας δύναμης στην Κύπρο. Όπως υποστήριξε, η στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στο νησί εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα έχει συμβάλει στη διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας.



«Εδώ και πάνω από 50 χρόνια στο νησί υπάρχει ηρεμία, ασφάλεια και ειρήνη. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον τόσο η ελληνοκυπριακή πλευρά όσο και η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου έχουν αναπτυχθεί και αυξήσει την ευημερία τους», ανέφερε.



Τέλος, ο Γιλμάζ υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση στο Κυπριακό χωρίς την αναγνώριση όπως είπε των «εγγενών δικαιωμάτων» των Τουρκοκυπρίων, δηλαδή της κυρίαρχης ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος τους, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει τις προσπάθειές της ώστε ο τουρκοκυπριακός λαός «να φτάσει στη θέση που του αξίζει».