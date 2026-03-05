Χριστοδουλίδης: Δύο επιθέσεις με drones μέχρι τώρα στην Κύπρο, μόνο σε βρετανικές βάσεις

Οι επιθέσεις που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στην Κύπρο αφορούν αποκλειστικά τις βρετανικές βάσεις και προέρχονται κυρίως από τον Λίβανο, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης (5/3).



«Οι όποιες επιθέσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής στην Κύπρο αφορούν αποκλειστικά τις βρετανικές βάσεις και κατά κύριο λόγο προέρχονται από τον Λίβανο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου, με τον οποίο είχε τηλεφωνική συνομιλία και την προηγούμενη ημέρα. «Για να βάλουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση, οι επιθέσεις έχουν ως στόχο τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο», υπογράμμισε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή «Πόλεμος στο Ιράν – Η επόμενη μέρα».



Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο βαλλιστικής επίθεσης από το Ιράν, ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι «δεν μπορούμε να αποκλείσουμε οτιδήποτε». Όπως εξήγησε, οι βρετανικές δυνάμεις βρίσκονται σε εγρήγορση όταν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες, επισημαίνοντας ότι βαλλιστικοί πύραυλοι με στόχο το Ισραήλ διέρχονται συχνά από την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, γεγονός που παρακολουθείται στενά.

«Η Κύπρος διαθέτει αμυντικά συστήματα»

Σε ό,τι αφορά την άμυνα της χώρας, ανέφερε ότι η Κύπρος διαθέτει δικά της αμυντικά συστήματα, τα οποία έχουν αναβαθμιστεί το τελευταίο διάστημα, ενώ παράλληλα λειτουργεί και η προστασία των βρετανικών δυνάμεων. Τόνισε επίσης τη στενή συνεργασία με ευρωπαϊκά κράτη. «Είναι η πρώτη φορά που βλέπω τέτοιου είδους ανταπόκριση και συνεργασία από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε, σημειώνοντας ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία τόσο με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς όσο και με κράτη-μέλη.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στρατιωτική ενίσχυση από την Ελλάδα, χαρακτηρίζοντάς την «μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας». Όπως είπε, μετά από επικοινωνία με τον Έλληνα πρωθυπουργό αποφασίστηκε η αποστολή ελληνικών μαχητικών F-16 και φρεγατών. «Ζητήσαμε ενισχύσεις σε συγκεκριμένους τομείς και υπήρξε άμεση ανταπόκριση», ανέφερε.



Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει αντίστοιχη στήριξη και από τη Γαλλία, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία και η Ολλανδία, για περαιτέρω ενίσχυση των αποτρεπτικών δυνατοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, απάντησε ότι «αν ήταν εφικτό αύριο η Κυπριακή Δημοκρατία να γίνει κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, θα υπέβαλλε σχετική αίτηση», επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν είναι εφικτό αυτή τη στιγμή λόγω των πολιτικών συνθηκών και της γνωστής θέσης της Τουρκίας. Όπως πρόσθεσε, βρίσκεται σε εξέλιξη προεργασία σε στρατιωτικό, επιχειρησιακό και διοικητικό επίπεδο ώστε η χώρα να είναι έτοιμη όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Ενόχληση για τις δηλώσεις του Βρετανού ΥΠΑΜ

Τέλος, αναφέρθηκε και στις σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, επιβεβαιώνοντας ότι υπήρξε ενόχληση από δηλώσεις του Βρετανού υπουργού Άμυνας σχετικά με τις βάσεις. «Ναι, υπήρξε ενόχληση», είπε, σημειώνοντας ότι η αρχική τοποθέτηση δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα και προκάλεσε ανησυχία στην Κύπρο. Όπως εξήγησε, χρειάστηκαν επαφές με τον Βρετανό πρωθυπουργό προκειμένου να διευκρινιστεί ότι οι βρετανικές βάσεις στο νησί δεν χρησιμοποιούνται για επιθετικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον πόλεμο. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι περίπου 10.000 Κύπριοι πολίτες διαμένουν εντός των βρετανικών βάσεων.