Ο FLASH στην Κύπρο: Ξεκίνησε την αποστολή του ο «Κίμωνας» - Σε αποστολή επιτήρησης τα F16

Από το λιμάνι της Λεμεσού απέπλευσε η φρεγάτα ΚΙΜΩΝ η οποία ξεκίνησε την αποστολή της σε κυπριακά και διεθνή ύδατα.



Παράλληλα, ζεύγος αναβαθμισμένων μαχητικών F-16 στην έκδοση Viper απογειώθηκε για αποστολή επιτήρησης στο πλαίσιο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και της παρουσίας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή.



Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά και κατασκοπευτικά αεροσκάφη. Όπως φαίνεται, η ενισχυμένη ελληνική παρουσία στην Κυπρο προκαλεί ενόχληση στην Αγκυρα κάτι που αποτυπώνεται στη σημερινή αυξημένη δραστηριότητα της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας σε όλο το Αιγαίο.