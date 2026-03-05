Τραμπ: Πρέπει να εμπλακώ στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν- Ο γιος του Χαμενεΐ είναι αδύναμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πρέπει να εμπλακεί στην επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, μετά το θάνατο του μέχρι πρότινος ηγέτη, του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε από αμερικανο‑ισραηλινές επιθέσεις το προηγούμενο Σάββατο.

Ιρανοί αξιωματούχοι χθες υποστήριξαν σε δηλώσεις τους ότι είναι «πολύ κοντά» στο να ανακοινώσουν τον διάδοχο του Χαμενεΐ, με τον γιο του, Μοτζτάμπα, να θεωρείται ένας από τους επικρατέστερους υποψηφίους.

Αντιδρώντας σε αυτά τα δημοσιεύματα, ο Τραμπ είπε στο αμερικανικό μέσο Axios: «Χάνουν τον χρόνο τους. Ο γιος του Χαμενεΐ είναι αδύναμος. Πρέπει να είμαι εγώ εμπλεκόμενος στον διορισμό, όπως με τη Delcy (Rodriguez) στη Βενεζουέλα.»

Αναφερόταν στην απόφαση των ΗΠΑ να αντικαταστήσουν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο με τη Ροντρίγκες, η οποία ήταν αντιπρόεδρος τότε, μετά τη σύλληψη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ επαίνεσε τη συνεργασία με τη Ροντρίγκες χθες, λέγοντας ότι το «πετρέλαιο της Βενεζουέλας αρχίζει να ρέει» προς τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ είπε επίσης στο Axios ότι αρνείται να αποδεχθεί έναν νέο ηγέτη του Ιράν που θα συνεχίσει τις πολιτικές του Χαμενεΐ, και υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο θα ανάγκαζε τις ΗΠΑ να επιστρέψουν σε πόλεμο «σε πέντε χρόνια».

«Ο γιος του Χαμενεΐ είναι για μένα απαράδεκτος. Θέλουμε κάποιον που θα φέρει αρμονία και ειρήνη στο Ιράν», είπε ο Τραμπ.