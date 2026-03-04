Ιράν: Αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας η κηδεία του Χαμενεΐ

Η κρατική κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που θα γινόταν σήμερα (4/3/2026) έχει αναβληθεί, σύμφωνα με αναφορές των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το france24.gr και την κρατική τηλεόραση του Ιράν, η απόφαση ελήφθη «λόγω της αναμενόμενης πρωτοφανούς προσέλευσης» πολιτών στην τελετή.

The funeral ceremony for Iran’s Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei has been postponed, according to Iran’s semi-official Tasnim News Agency. — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) March 4, 2026

«Η τελετή αποχαιρετισμού για τον μαρτυρικό Ιμάμη αναβάλλεται με επίσημη απόφαση. Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί αργότερα», μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση.

Πότε θα διεξαχθεί η τελετή

Η τριήμερη κηδεία του Αλί Χαμενεΐ ήταν να ξεκινήσει αργότερα σήμερα στο Ιράν, με εικόνες στα social media να δείχνουν τις προετοιμασίες για την ολοκλήρωση όλων των λεπτομερειών.

Ωστόσο, σύμφωνα με αναφορές, οι διοργανωτές έχουν δηλώσει ότι η τελετή θα αναβληθεί έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες για τη δημιουργία κατάλληλης υποδομής.

Δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία διεξαγωγής της τελετής.