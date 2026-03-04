Ιράν: Τριήμερο «αντίο» στον Χαμενεΐ - Τι ισχύει για τη διαδοχή

Οι Ιρανοί θα αποχαιρετήσουν τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε μία τελετή που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:30 ώρα Ελλάδας) στην Τεχεράνη, στον χώρο προσευχής Ιμάμης Χομεϊνί, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η τελετή θα διαρκέσει τρεις ημέρες και η πομπή της κηδείας θα ανακοινωθεί μόλις ολοκληρωθεί η τελετή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο γιος του Χαμενεΐ προηγείται στη μάχη για την ηγεσία του Ιράν

Ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ εξελέγη νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Iran International, ο οποίος διαδέχτηκε τον πατέρα του.

Όπως αναφέρεται, ο μεγαλύτερος γιος του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, είναι πολιτικός και κληρικός με την εκλογή του να φέρεται να πραγματοποιήθηκε υπό την πίεση του Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), του πανίσχυρου στρατιωτικού και πολιτικού μηχανισμού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

#BREAKING Iran's Assembly of Experts elected Ali Khamenei's son Mojtaba as the next leader under pressure from the Revolutionary Guards, informed sources told Iran International.https://t.co/1kNzoCcJPW pic.twitter.com/Tf6HfZMz88 — Iran International English (@IranIntl_En) March 3, 2026

Πώς γίνεται η επιλογή διαδόχου στο Ιράν

Η επιλογή του διαδόχου του Αλί Χαμενεΐ προβλέπεται ρητά από το Σύνταγμα του Ιράν και αποτελεί αρμοδιότητα της Συνέλευση των Ειδικών (Assembly of Leadership Experts), του ίδιου οργάνου που είχε αναδείξει τον Χαμενεΐ στην ηγεσία το 1989.

Πρόκειται για σώμα 88 κληρικών, οι οποίοι, τουλάχιστον τυπικά, εκλέγονται από τον λαό κάθε οκτώ χρόνια. Ωστόσο, το πλαίσιο συμμετοχής είναι αυστηρό, καθώς δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο κληρικοί που θεωρούνται απολύτως πιστοί στην Ισλαμική Δημοκρατία και πληρούν συγκεκριμένα θεολογικά και πολιτικά κριτήρια.

Η Συνέλευση των Ειδικών έχει τη συνταγματική αρμοδιότητα να επιλέγει, να επιβλέπει και να παύει τον Ανώτατο Ηγέτη. Στην πράξη, ωστόσο, οι ισορροπίες εξουσίας στο εσωτερικό του ιρανικού καθεστώτος και ο ρόλος ισχυρών θεσμών, όπως οι Φρουροί της Επανάστασης, επηρεάζουν καθοριστικά τις εξελίξεις.