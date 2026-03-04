Κόσμος Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ Ιράν ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Ισραήλ

Reuters: Ζωντανός ο γιος του Χαμενεΐ - Φαβορί για την ηγεσία του Ιράν

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρισκόταν ανάμεσα στα πρόσωπα που επηρεάστηκαν από την επίθεση που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Mojtaba Khamenei/Reuters
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, που θεωρείται ένας από τους βασικούς υποψηφίους για να διαδεχθεί τον πατέρα του στην πνευματική ηγεσία του Ιράν, επέζησε από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά την οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του.

Σύμφωνα με δύο ιρανικές πηγές που επικαλείται το Reuters, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρισκόταν ανάμεσα στα πρόσωπα που επηρεάστηκαν από την επίθεση που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ωστόσο ο ίδιος κατάφερε να επιζήσει. Ο γιος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν έχει αναφερθεί επανειλημμένα ως ένας από τους επικρατέστερους υποψηφίους για τη διαδοχή στην κορυφή της πολιτικοθρησκευτικής ηγεσίας της χώρας.

Ασαφές πόσο θα κρατήσει η διαδικασία επιλογής

Την ίδια στιγμή, ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί, μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών, του οργάνου που είναι αρμόδιο για την επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, δήλωσε ότι παραμένει αβέβαιο πόσο χρόνο θα χρειαστεί η διαδικασία επιλογής.

«Δεν είναι ακόμη σαφές πόσο θα διαρκέσει η διαδικασία επιλογής του νέου ηγέτη. Αυτή η διαδικασία απαιτεί την εξέταση διαφόρων συνθηκών και διαβουλεύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι η Συνέλευση των Ειδικών θα συνεδριάσει το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να καταλήξει σε απόφαση και να ανακοινώσει επίσημα τον νέο ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

