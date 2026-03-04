Viral το βίντεο του Μιλέι με τον Τραμπ να «εξαφανίζει» Χαμενεΐ και Μαδούρο ως άλλος μάγος

Σαν άλλος Ντέιβιντ Κόπερφιλντ στη σκηνή ενός φαντασμαγορικού τηλεοπτικού σόου, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται σε βίντεο τεχνητής νοημοσύνης να «εξαφανίζει» πολιτικούς αντιπάλους με ένα μαγικό κόλπο. Το βίντεο, που κοινοποίησε ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς τον δείχνει να χειροκροτεί στο φινάλε της παράστασης.

Σε μια περίοδο που μαίνεται πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ–Ισραήλ και Ιράν, η ανάρτηση του Αργεντινού προέδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πυροδότησε συζήτηση στη διεθνή κοινότητα.

Το βίντεο, το οποίο έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, παρουσιάζει τον Αμερικανό πρόεδρο στη σκηνή και, σαν ταχυδακτυλουργός, «εξαφανίζει» τον Ιρανό ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κάτω από έναν κόκκινο μανδύα.

Argentina's President Milei posted this video on his Instagram account. pic.twitter.com/VXhaO4KQLz — Clash Report (@clashreport) March 4, 2026

Στο βίντεο, εμφανίζονται καθισμένοι η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτιζ Μελόνι και δίπλα της ο Αργεντίνος πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι αλλά και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ να γελούν με τα μαγικά «τρικ» του Αμερικανού προέδρου.

Ο Μιλέι μάλιστα εμφανίζεται να χειροκροτεί, κάτι που τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή και σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως.

Όπως είναι λογικό, το βίντεο έγινε αμέσως viral στο διαδίκτυο προκαλώντας έντονη αντιπαράθεση. Ορισμένοι υποστήριξαν ότι είναι προβληματικό για έναν αρχηγό κράτους να κοινοποιεί περιεχόμενο που απεικονίζει, έστω και φανταστικά, την «εξάλειψη» άλλων ηγετών.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Μιλέι έχει ακολουθήσει μια εξωτερική πολιτική στενά συνδεδεμένη με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, συχνά προχωρώντας σε σκληρές δηλώσεις κατά του Ιράν και ενισχύοντας το προφίλ του ως ένθερμου υποστηρικτή της Ουάσινγκτον και του Τελ Αβίβ.