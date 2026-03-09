Έκρηξη παραπληροφόρησης και fake news στο διαδίκτυο έφερε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν

Η πολεμική σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν πλημμύρισε τα social media και το διαδίκτυο με ψεύτικες εικόνες και videos που έχουν δημιουργηθεί με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και έχει φέρει εκατοντάδες εκατομμύρια views σε υλικό που δείχνει επιθέσεις που δεν σχετίζονται με αυτόν τον πόλεμο ή και ανύπαρκτα γεγονότα!



Η έκρηξη των deepfakes και των ψεύτικων videos

Μετά τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και στρατιωτικούς στόχους του Ιράν, εμφανίστηκαν βίντεο από flight simulators ως «πραγματικές» επιχειρήσεις, παλιές εικόνες πυραυλικών επιθέσεων και AI-videos π.χ. πυραύλων στο Τελ Αβίβ, με ψεύτικους ήχους εκρήξεων.

Ένα post με 4 εκατ. views έδειχνε πυραύλους πάνω από το Ντουμπάι (ενώ αφορούσε video από το Τελ Αβίβ τον Οκτώβριο του 2024), ενώ κάποιος έφτιαξε μια ψεύτικη εικόνα που έδειχνε νεκρό τον Αyatollah Khamenei.



BREAKING: America vs IRAN



This is Dubai right now. Iranian missiles hitting US command center in the UAE 🇦🇪 pic.twitter.com/obpBLXNgni — A K Mandhan (@A_K_Mandhan) March 7, 2026

Ο ρόλος των social media και των AI chatbots

Στο Χ, η παραπληροφόρηση ενισχύθηκε από bots και μηχανισμούς αύξησης αλληλεπίδρασης, με την πλατφόρμα να αναγκάζεται να αλλάξει πολιτική ορθής χρήσης. Συγκεκριμένα, πλέον αποκλείει χρήστες από τα έσοδα που μπορεί να έχουν αν δεν επισημάνουν ότι το (μη πραγματικό) περιεχόμενό τους είναι δημιουργημένο με ΑΙ. Ο Grok (ο μηχανισμός του X) χαρακτήρισε αρκετά ψευδή βίντεο ως πραγματικά, ενώ παρόμοια λάθη έγιναν σε πολλά ακόμη social media.

Ειδικοί: Η AI χειροτερεύει την κρίση

Ειδικοί σε θέματα κυβερνοασφάλειας και διαχείρισης κρίσεων προειδοποιούν για επιδείνωση της κατάστασης λόγω του generative AI και της χαλαρής αντιμετώπισης στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η μάχη φαίνεται πως πλέον έχει μεταφερθεί στο ψηφιακό πεδίο, με τα deepfakes να διαμορφώνουν γνώμη και να εμποδίζουν περαιτέρω την αποκλιμάκωση της κατάστασης.