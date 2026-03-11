Τέλος εποχής: Αποσύρεται το πρώτο υποβρύχιο καλώδιο που έφερε το παγκόσμιο internet

Ένα ιστορικό υποβρύχιο καλώδιο που άλλαξε για πάντα τις τηλεπικοινωνίες αποσύρεται οριστικά από τον βυθό του Ατλαντικού. Το TAT-8, το πρώτο καλώδιο οπτικής ίνας που ένωσε ΗΠΑ, Βρετανία και Γαλλία και μετέφερε όλα τα δεδομένα του διαδικτύου, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για το σύγχρονο Ίντερνετ.



Η γέννηση ενός θρύλου

Το TAT-8 (Transatlantic Telephone 8) τοποθετήθηκε το 1988 από τις AT&T, British Telecom και France Télécom, καλύπτοντας ένα μήκος 6.000 χιλιομέτρων. Ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 14 Δεκεμβρίου 1988, καλύπτοντας τις ανάγκες όλης της μετακίνησης δεδομένων της εποχής. Στόχος του ήταν να αντικαταστήσει τα «αργά» χάλκινα καλώδια με τεχνολογία οπτικής ίνα, φέρνοντας επανάσταση στην ταχύτητα και τη χωρητικότητα.

Γρήγορη επιτυχία και ξαφνική παύση

Μέσα σε 18 μήνες κάλυψε το 100% της χωρητικότητάς του και όσο οι ανάγκες για επικοινωνία και μεταφορά δεδομένων αυξάνονταν, τόσο περισσότερο επιβαρυνόταν. Μια σημαντική βλάβη το 2002 το έβγαλε εκτός λειτουργίας και έκτοτε παρέμεινε ανενεργό στον βυθό του ωκεανού για 24 χρόνια. Μέχρι που αποφασίστηκε η απομάκρυνσή του για περιβαλλοντικούς λόγους.



Η διαδικασία ανάσυρσης

Από το 2025, το πλοίο MV Maasvliet της Subsea Environmental Services ξεκίνησε και πέτυχε να ανασύρει σχεδόν 1000 χιλιόμετρα, συγκεντρώνοντάς τα στο λιμάνι Leixoes της Πορτογαλίας. Τα υλικά του (χάλυβας, χαλκός, πολυαιθυλένιο) κατευθύνονται σε μηχανισμούς ανακύκλωσης στη Νότια Αφρική από την Mertech Marine.

Το δύσκολο μέρος της διαδικασίας είναι πως όλο το μάζεμα του καλωδίου πρέπει να γίνει με τον ανθρώπινο παράγοντα πρωταγωνιστή, μιας και τα ειδικά μηχανήματα συλλογής μπορεί να βλάψουν τα καλώδια οπτικής ίνας (που δεν πρέπει να διπλώσουν πάνω από το επιτρεπτό όριο).



Το σήμερα των υποβρύχιων καλωδίων

Τα υποβρύχια καλώδια οπτικών ινών μεταφέρουν το 99% της διεθνούς κίνησης δεδομένων, καλύπτοντας τις ανάγκες για streaming και πλοήγηση. Περίπου 570-600 ενεργά καλώδια καλύπτουν πάνω από 1,48 εκατομμύριο χιλιόμετρα, ενώ άλλα 86 βρίσκονται σε διαδικασία κατασκευής. Η Δυτική Ευρώπη είναι η πιο… συνδεδεμένη περιοχή με 152 καλώδια.