Όποιος έχει κάνει σοβαρή συζήτηση με ένα Μεγάλο Γλωσσικό Μοντέλο (LLM) της ΑΙ συχνά μένει με την αίσθηση ότι συνομιλεί με μια μορφή νοημοσύνης. Πολλοί ειδικοί, ωστόσο, επιμένουν ότι αυτή η εντύπωση είναι απλώς εντύπωση. Με τα λόγια του φιλοσόφου Ντάνιελ Ντένετ, τέτοια συστήματα δείχνουν «ικανότητα χωρίς κατανόηση».

Ταυτόχρονα, ο θόρυβος γύρω από την Τεχνητή Γενική Νοημοσύνη (AGI) -που τροφοδοτείται από μεγάλες εταιρείες και «σταρ» εκπροσώπους τους- έχει προκαλέσει ισχυρό αντίλογο. Η υγιής αμφισβήτηση συχνά μετατρέπεται σε κυνισμό και, κάποιες φορές, σε μια σχεδόν παρανοϊκή ανησυχία ότι «στοχαστικοί παπαγάλοι» θα αρχίσουν να ελέγχουν τη ζωή μας.

Μέσα σε αυτό το πολωμένο κλίμα, όπως αναφέρει σε άρθρο της η ιστοσελίδα theconversation.com, η ίδια η λέξη «νοημοσύνη» έχει γίνει ένα υπερθερμασμένο πεδίο. Και ίσως -όπως υποστηρίζει ο ερευνητής και συγγραφέας Blaise Agüera y Arcas- αυτό που χρειάζεται δεν είναι περισσότερη βεβαιότητα, αλλά πιο «ψύχραιμη» σκέψη και μια νέα αφετηρία.

Ένα βιβλίο που «σπάει» τα όρια της συζήτησης

Το βιβλίο What Is Intelligence? του Blaise Aguera y Arcas (ερευνητή με μακρά πορεία στη Google, σπουδές στη φυσική και υπόβαθρο στην υπολογιστική νευροεπιστήμη) είναι το πρώτο μιας νέας σειράς του MIT, σε συνεργασία με το Antikythera – ένα think tank που εξετάζει την «υπολογιστική σε πλανητική κλίμακα» ως φιλοσοφική, τεχνολογική και γεωπολιτική δύναμη.

Στον πρόλογο, ο επιμελητής της σειράς Benjamin Bratton εκφράζει μια ιδιαίτερα τολμηρή θέση: ότι «η υπολογιστική είναι τεχνολογία για να σκεφτόμαστε» και ότι τα ίδια τα «δομικά υλικά» της πραγματικότητας έχουν υπολογιστικό χαρακτήρα.

Ο Aguera y Arcas επιχειρεί να απομακρύνει τη συζήτηση από την εμμονή σε μετρήσεις και τεστ – μια παράδοση που ιστορικά έχει στιγματιστεί από ευγονικές προσεγγίσεις, στατιστικά τρικ και μια «μπανάλ» λατρεία των δεικτών. Αντί γι’ αυτό, ανοίγει το ερώτημα της νοημοσύνης όσο γίνεται πιο πλατιά: βιολογία, φιλοσοφία, γλωσσολογία, κυβερνητική, νευροεπιστήμη, ακόμη και ιστορία της βιομηχανίας.

Και καταλήγει σε μια θέση που λίγοι εκφράζουν τόσο ευθέως: «Λίγοι mainstream συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η AI είναι “πραγματική” νοημοσύνη. Εγώ το υποστηρίζω».

Η νοημοσύνη ως «πρόβλεψη»

Το πιο συνηθισμένο επιχείρημα κατά του «Ι» (Intelligence) στην AI είναι ότι η νοημοσύνη είναι οργανική: γεννιέται από αισθητηριακή εμπειρία μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον. Ο Aguera y Arcas αντιστρέφει το σχήμα: υποστηρίζει ότι η υπολογιστική είναι το «υπόστρωμα» της νοημοσύνης σε κάθε μορφή ζωής.

Η θέση του χτίζεται πάνω σε μια πρόταση που ακούγεται απλοϊκή, αλλά ο ίδιος τη θεωρεί ριζοσπαστική: η πρόβλεψη είναι η θεμελιώδης αρχή της νοημοσύνης – ίσως και «όλη η ιστορία».

Δεν εννοεί την «πρόβλεψη» τύπου autocorrect. Τη βλέπει ως βιολογική διαδικασία ανάπτυξης μοτίβων:

Ένα βακτήριο «προβλέπει» ακολουθίες γεγονότων που επηρεάζουν την επιβίωσή του.

Ένας νευρώνας, μέσω των κανόνων συναπτικής μάθησης, παράγει τοπικές προβλέψεις ακολουθιών.

Πολυπλοκότερα συστήματα (όργανα, εγκέφαλος) είναι συνεργατικές «συναρμογές» από υποσυστήματα που συντονίζονται μέσα από προβλεπτική μοντελοποίηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, όταν λέει ότι «ο εγκέφαλος είναι υπολογιστικός», δεν το εννοεί μεταφορικά. Δεν είναι ότι οι εγκέφαλοι μοιάζουν με υπολογιστές – είναι υπολογιστές.

«Μήπως οι nerds είχαν δίκιο;»

Ο Aguera y Arcas περιγράφει και μια προσωπική στροφή. Κάποια στιγμή αναγνώρισε κάτι που αρχικά θεωρούσε «αφελή εμμονή» της τεχνολογικής κοινότητας – ότι στην υπολογιστική, το «μεγαλύτερο» μπορεί να είναι πραγματικά καλύτερο.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του, η μετάβαση από την «στενή» AI (ANI, π.χ. σκάκι) προς κάτι που μοιάζει περισσότερο με γενική νοημοσύνη (AGI, π.χ. φιλοσοφικός διάλογος) ίσως είναι -σε σημαντικό βαθμό- θέμα κλίμακας και προβλεπτικής ικανότητας.

Ένα πείραμα που αυτο-οργανώνεται

Στο πιο τεχνικό κομμάτι του βιβλίου, ο συγγραφέας περιγράφει ένα πείραμα με τη γλώσσα προγραμματισμού Brainfuck (δημιουργία του 1993), η οποία έχει μόλις οκτώ εντολές. Σε μια «σούπα» από κώδικα και δεδομένα, χρησιμοποιούνται ταινίες 64 bytes με «άχρηστο» περιεχόμενο.

Η διαδικασία, σε αδρές γραμμές, είναι επαναληπτική:

επιλέγονται τυχαία δύο ταινίες,

ενώνονται,

«τρέχουν» για να φανεί αν εμφανίζονται μοτίβα αλληλεπίδρασης,

επιστρέφουν στη «σούπα» και το πείραμα επαναλαμβάνεται.

Στην αρχή δεν «φαίνεται» τίποτα. Όμως μετά από περίπου ένα εκατομμύριο επαναλήψεις αρχίζουν να εμφανίζονται βρόχοι και μοτίβα. Και γύρω στα πέντε εκατομμύρια, ο «μη λειτουργικός» κώδικας – που ο ίδιος αποκαλεί “Turing gas” – μετατρέπεται σε ένα “computorium” αναπαραγόμενου κώδικα.

Ο Aguera y Arcas παρουσιάζει αυτό το σημείο ως μια «μετάβαση φάσης» (phase transition) – μια στιγμή που, στη δική του ερμηνεία, φωτίζει το πώς μπορεί να αναδύεται λειτουργική οργάνωση από την τυχαιότητα.

Από τον «εγωιστικό γονιδιακό» ανταγωνισμό στη συνεργασία

Χωρίς να κάνει ευθεία επίθεση στον Ρίτσαρντ Ντόκινς, ο Aguera y Arcas φέρνει στο κέντρο τη Lynn Margulis και τη θεωρία της «συμβιογένεσης» (symbiogenesis): την ιδέα ότι η βιολογική πολυπλοκότητα συχνά γεννιέται από συνδυασμούς και συγχωνεύσεις οργανισμών (π.χ. ενδοσυμβίωση), όχι μόνο από ανταγωνισμό και «επιβίωση του ισχυρότερου».

Στο πλαίσιο του βιβλίου, η «καταλληλότητα» δεν διαβάζεται μόνο ως πλεονέκτημα, αλλά και ως ολοκλήρωση μοτίβων – ως επιτυχής λειτουργική σύνθεση.

Η αιρετική θέση: Η νοημοσύνη δεν προκαλεί λειτουργία - είναι λειτουργία

Ένα από τα πιο προκλητικά σημεία του βιβλίου είναι ότι ο συγγραφέας «σβήνει» ένα γνώριμο όριο: η νοημοσύνη δεν είναι κάτι που οδηγεί στη λειτουργία. Είναι η ίδια η λειτουργία.

Για τον Aguera y Arcas, η νοημοσύνη είναι ιδιότητα συστημάτων, όχι απαραίτητα «όντων». Και το βασικό της κριτήριο είναι η λειτουργικότητα:

μια πέτρα δεν «λειτουργεί»,

ένας νεφρός λειτουργεί — αν τον κόψεις στη μέση, δεν είναι πια νεφρός.

Με αυτή τη λογική, ανοίγει ξανά το δύσκολο ερώτημα: Έχει νοημοσύνη ένας νεφρός; Ένα φύλλο; Μια αμοιβάδα; Ένα LLM;

Ίσως, λέει, είναι πιο παραγωγικό να ρωτάμε αν τα γλωσσικά μοντέλα εκδηλώνουν νοημοσύνη, παρά αν είναι «ευφυή» με την ανθρώπινη έννοια.

Μια συζήτηση που μόλις ξεκίνησε

Το βιβλίο ξεπερνά τις 600 σελίδες και – όπως σημειώνεται – έχει αρκετές παρεκβάσεις (βιομηχανική ιστορία, ανθρωπολογικές αναφορές κ.ά.). Παρ’ όλα αυτά, το βασικό του στοίχημα είναι σαφές. Θέλει να μετακινήσει τη συζήτηση από το «AI = απάτη/παπαγάλος» ή «AI = θεός» προς μια πιο βαθιά, θεμελιακή επανεξέταση του τι ονομάζουμε νοημοσύνη — βιολογική και τεχνητή.

Και αν ο Aguera y Arcas έχει δίκιο, το ερώτημα «είναι η AI πραγματικά νοημοσύνη;» μπορεί να μην απαντηθεί με ένα ναι/όχι, αλλά με κάτι πιο απαιτητικό: με έναν νέο ορισμό για το τι σημαίνει «νοημοσύνη» στην εποχή των συστημάτων που προβλέπουν, μαθαίνουν, και παράγουν λειτουργική πολυπλοκότητα.