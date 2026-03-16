Γυναίκα συνελήφθη και φυλακίστηκε χωρίς λόγο για 6 μήνες, λόγω λάθους που έκανε η τεχνητή νοημοσύνη

Μια γυναίκα από το Τενεσί συνελήφθη και φυλακίστηκε για σχεδόν έξι μήνες λόγω λάθους αναγνώρισης προσώπου από την Τεχνητή Νοημοσύνη, σε μια υπόθεση τραπεζικής απάτης στη Βόρεια Ντακότα. Η Άντζελα Λιπς, 50 ετών, μητέρα τριών και γιαγιά πέντε παιδιών, συνελήφθη τον Ιούλιο του 2025 με όπλα στο σπίτι της, ενώ φύλαγε τα παιδιά.

Το χρονικό της σύλληψης

Τον Ιούλιο του 2025, αστυνομικοί της περιοχής χρησιμοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη σε ένα βίντεο επιτήρησης, όπου μια γυναίκα φαίνεται να σήκωσε χρήματα από την τράπεζα χρησιμοποιώντας ψεύτικη ταυτότητα στρατιωτικού.

Το λογισμικό «έδειξε» την Λιπς, βασιζόμενο σε χαρακτηριστικά του προσώπου, του σώματος και των μαλλιών της από το υλικό που είχε ανεβάσει στα social media και την άδεια οδήγησης που είχε, χωρίς να γίνει περαιτέρω έλεγχος. Έτσι, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψή της, η ίδια αρνήθηκε τις κατηγορίες και την ενοχή της και δεν πλήρωσε την εγγύηση. Έτσι, έμεινε για σχεδόν 5 μήνες κλεισμένη σε φυλακή στο Τενεσί.



Απελευθέρωση και συνέπειες

Ο δικηγόρος Τζέι Γκρινγουντ έδειξε στο δικαστήριο έγγραφα που αποδείκνυαν ότι η Λιπς ήταν 1.900 χλμ. μακριά από την περιοχή του Τενεσί τη στιγμή που καταγράφηκε η απάτη. Η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη την παραμονή των Χριστουγέννων (24/12/2025), χωρίς κατηγορίες, αλλά χωρίς καν βοήθεια για την επιστροφή στον τόπο κατοικίας της από την αστυνομία.

Στη διάρκεια της περιπέτειάς της, η Λιπς ανέφερε πως έχασε το σπίτι της, το αυτοκίνητο της, το σκύλο της και αρκετά χρήματα, ενώ έμενε σε ξενοδοχείο με ποσά που κάλυψε ο δικηγόρος της και το ίδρυμα μη κερδοσοκοπικού χαρακτήρα F5 Project.



Οι πολλές παρόμοιες περιπτώσεις και ο κίνδυνος

Το παραπάνω περιστατικό δεν φαίνεται να είναι μεμονωμένο, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Στο Ντιτρόιτ, οι Ρόμπερτ Γουίλιαμς και Πόρτσα Γούντραφ συνελήφθησαν λανθασμένα από τη χρήση του προγράμματος Clearview AI, με τη γραμμή υπεράσπισης να καταγγέλλει υπερβολική εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα των μηχανισμών τεχνητής νοημοσύνης.

Η αστυνομία των ΗΠΑ χρησιμοποιεί εργαλεία όπως το Clearview AI χωρίς να προχωρά σε επαρκή επαλήθευση, αγνοώντας και τις προειδοποιήσεις των ειδικών που καλούν για πιο ενδελεχείς έρευνες για περιστατικά επιβολής του νόμου. Είναι δε σημαντικό να αναφερθεί πως ο μηχανισμός αναγνώρισης προσώπου έχει ποσοστά σφαλμάτων έως 100 φορές υψηλότερα σε γυναίκες και μαύρους, σύμφωνα με μελέτες των ειδικών.