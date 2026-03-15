Πώς η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο γραφείo οδηγεί σε burnout

Η συχνή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης - AI στην εργασία μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση πνευματικής κόπωσης, την οποία ερευνητές του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ ονόμασαν «AI brain fry», δηλαδή ένα είδος «καψίματος» ή υπερκόπωσης του εγκεφάλου.

Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερους από 1.400 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, περίπου το 14% ανέφερε ότι ένιωθε «νοητική ομίχλη» μετά από έντονη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα ήταν δυσκολία στη συγκέντρωση, πιο αργή λήψη αποφάσεων και πονοκέφαλοι.

Πότε το φαινόμενο γίνεται πιο συχνό

Το φαινόμενο αυτό φαίνεται να γίνεται πιο συχνό, καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες ζητούν από τους εργαζόμενους να δημιουργούν και να επιβλέπουν «AI agents», δηλαδή προγράμματα που μπορούν να εκτελούν εργασίες σχεδόν αυτόνομα. Αντί όμως να εξοικονομείται χρόνος για πιο σημαντικές εργασίες, πολλοί εργαζόμενοι καταλήγουν να αλλάζουν συνεχώς μεταξύ διαφορετικών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που αυξάνει την πνευματική επιβάρυνση.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η μεγαλύτερη κόπωση εμφανίζεται όταν οι εργαζόμενοι πρέπει να ελέγχουν και να αξιολογούν τα αποτελέσματα που παράγει η τεχνητή νοημοσύνη. Όσοι είχαν αυτόν τον ρόλο ανέφεραν περίπου 12% περισσότερη πνευματική εξάντληση σε σχέση με όσους δεν ασχολούνταν με την επίβλεψη της τεχνητής νοημοσύνης. Κύρια αιτία φαίνεται να είναι η υπερβολική ποσότητα πληροφοριών που πρέπει να διαχειριστούν ταυτόχρονα.

Πότε μειώνεται η παραγωγικότητα

Παράλληλα, η έρευνα έδειξε ότι όταν κάποιος χρησιμοποιεί περισσότερα από τρία εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ταυτόχρονα, η παραγωγικότητά του αρχίζει να μειώνεται. Οι εργαζόμενοι που ένιωθαν «brain fry» έκαναν επίσης περίπου 39% περισσότερα σοβαρά λάθη σε σχέση με όσους δεν είχαν τέτοια συμπτώματα.

Το φαινόμενο εμφανίζεται πιο συχνά σε επαγγελματίες που εργάζονται σε τομείς όπως το marketing, η μηχανική, τα οικονομικά και η πληροφορική.

Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι απαραίτητα αρνητικά. Όταν χρησιμοποιείται σωστά, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της επαγγελματικής εξουθένωσης, ιδιαίτερα όταν αναλαμβάνει επαναλαμβανόμενες ή απλές εργασίες ρουτίνας, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη προστασία της πνευματικής υγείας των εργαζομένων.