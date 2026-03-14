Πέθανε στα 96 του ο πολυβραβευμένος Γερμανός φιλόσοφος Γιούργκεν Χάμπερμας

Πέθανε σε ηλικία 96 ετών ο σπουδαίος φιλόσοφος και κοινωνιολόγος Γιούργκεν Χάμπερμας, σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων που επικαλείται τον εκδότη του.

Ο Γιούργκεν Χάμπερμας γεννήθηκε στο Ντύσσελντορφ της Γερμανίας το 1929, και υπήρξε ένας από τους κορυφαίους φιλοσόφους και κοινωνιολόγους της εποχής μας. Θεωρείται η κορυφαία μορφή της δεύτερης γενιάς της Σχολής της Φρανκφούρτης, μετά τους ιδρυτές της Χορκχάιμερ, Αντόρνο και Μαρκούζε.

Στον πυρήνα του κοινωνιολογικού του στοχασμού βρίσκονται οι έννοιες της δημόσιας σφαίρας, της επικοινωνιακής δράσης και της διαβουλευτικής δημοκρατίας.

Πολυγραφότατος, ο Γιούργκεν Χάμερμας έχει συνεισφέρει με το έργο του στα πεδία της φιλοσοφίας, της πολιτικής επιστήμης, της κοινωνιολογίας, των πολιτισμικών σπουδών, της επικοινωνίας, της θρησκειολογίας, του δικαίου και της γλωσσολογίας. Δημόσιος διανοούμενος, δεν έπαψε ποτέ να παρεμβαίνει στον δημόσιο διάλογο υπερασπιζόμενος τη δημοκρατία και την ανάγκη εμβάθυνσής της.

Ο Γιούργκεν Χάμπερμας έχει τιμηθεί με τα λογοτεχνικά Βραβεία Friedenspreis des Deutschen Buchhandels (Βραβείο Ειρήνης των Γερμανών Βιβλιοπωλών) το 2001), Holberg International Memorial Prize το 2005 και Erasmus Prize το 2013.