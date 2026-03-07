«Προφητεία» δισεκατομμυριούχου επενδυτή της OpenAI: «Τα σημερινά 5χρονα δύσκολα θα ψάχνουν δουλειά»

Ακόμη και άνθρωποι που έχουν επενδύσει μεγάλα ποσά στην Τεχνητή Νοημοσύνη προειδοποιούν ότι η επόμενη φάση της εξέλιξής της μπορεί να ανατρέψει ριζικά την αγορά εργασίας - και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό ορίζοντα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Vinod Khosla, δισεκατομμυριούχος επενδυτής της OpenAI και ένα από τα γνωστά ονόματα της Silicon Valley, ο οποίος εκτίμησε ότι σε λίγο καιρό η AI θα μπορεί να αντικαταστήσει έως και το 80% των σημερινών θέσεων εργασίας. Μιλώντας στο Fortune, στο πλαίσιο του podcast Titans and Disruptors of Industry, υποστήριξε ότι ένα παιδί που είναι σήμερα 5 ετών «είναι μάλλον απίθανο να ψάχνει δουλειά» όταν μεγαλώσει επειδή, όπως είπε, «η ανάγκη να δουλεύουμε θα έχει εξαφανιστεί».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μετατόπιση αυτή θα είναι ευνοϊκή για τις επιχειρήσεις, καθώς το κόστος εργασίας θα μειωθεί δραστικά, ενώ αγαθά και υπηρεσίες θα γίνουν πολύ φθηνότερα. Ωστόσο, το ερώτημα μεταφέρεται αλλού: πώς θα «στέκεται» οικονομικά η κοινωνία, όταν η απασχόληση -όπως τη γνωρίζουμε- πάψει να είναι απαραίτητη για την επιβίωση;

Καλό επίπεδο ζωής με πολύ λιγότερα χρήματα

Παράλληλα, ο Khosla προχώρησε και σε μια εντυπωσιακή οικονομική εκτίμηση, λέγοντας ότι περίπου 15 τρισ. δολάρια από το αμερικανικό ΑΕΠ θα μπορούσαν «να εξαφανιστούν» από τη σημερινή μορφή της οικονομίας, καθώς τεράστιο μέρος της παραγωγής θα μεταφερθεί σε αυτοματοποιημένα συστήματα. Παράλληλα, υποστήριξε ότι μέσα σε ένα αποπληθωριστικό περιβάλλον αφθονίας, ακόμη και πολύ χαμηλότερα εισοδήματα θα αρκούν για επίπεδο ζωής που σήμερα απαιτεί πολύ περισσότερα.

«Υποψιάζομαι ότι μέχρι το 2040, 30.000 δολάρια -ή ίσως και 10.000 δολάρια- θα αγοράζουν πολύ περισσότερα από όσα μπορείτε να αγοράσετε αν έχετε εισόδημα 100.000 δολαρίων σήμερα. Έτσι, το επίπεδο εισοδήματος που χρειάζεστε σε μια αποπληθωριστική οικονομία θα είναι πολύ διαφορετικό».

Θα λέμε στα παιδιά «ακολούθησε το πάθος σου»

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι η εκπαίδευση θα αλλάξει ρόλο. Θα υπάρχει περισσότερο για γνώση και ενδιαφέρον, παρά ως «εισιτήριο» καριέρας. «Θα λέμε στα παιδιά “ακολούθησε το πάθος σου”, χωρίς το άγχος της επιβίωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση γύρω από την AI έχει ενταθεί διεθνώς, καθώς η τεχνολογία περνά όλο και πιο έντονα σε κρίσιμους τομείς - από την οικονομία και την παραγωγή έως την άμυνα και την ασφάλεια. Ενδεικτικά, το τελευταίο διάστημα δημοσιοποιήθηκαν και νέες λεπτομέρειες για συνεργασία της OpenAI με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας σε διαβαθμισμένα περιβάλλοντα, εξέλιξη που αναζωπύρωσε τη δημόσια συζήτηση για τα όρια και τις δικλίδες ασφαλείας.

Το βέβαιο είναι ότι προβλέψεις σαν αυτή του Khosla δεν αφορούν πια ένα «μακρινό μέλλον». Αφορούν την επόμενη γενιά και τον τρόπο που θα οριστεί, από την αρχή, τι σημαίνει εργασία, εισόδημα και καθημερινότητα σε έναν κόσμο όπου η παραγωγή μπορεί να γίνεται χωρίς ανθρώπινα χέρια.