Ο Τραμπ ανάβει «κόκκινο» στη χρήση της τεχνητής Νοημοσύνης της Anthropic

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (27/2) ότι δίνει εντολή σε κάθε ομοσπονδιακή υπηρεσία να σταματήσει αμέσως κάθε χρήση της τεχνολογίας (τεχνητής νοημοσύνης - AI) της Anthropic, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει σταδιακή κατάργηση εντός έξι μηνών για το Υπουργείο Άμυνας και άλλες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τα προϊόντα της εταιρείας.

«Δίνω εντολή σε ΚΑΘΕ Ομοσπονδιακή Υπηρεσία της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών να ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ κάθε χρήση της τεχνολογίας της Anthropic. Δεν την χρειαζόμαστε, δεν την θέλουμε και δεν θα ξανακάνουμε δουλειές μαζί τους!», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ έγιναν λίγο περισσότερο από μία ώρα πριν από την προθεσμία του Πενταγώνου προς την Anthropic για να επιτρέψει την απεριόριστη στρατιωτική χρήση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης της, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει συνέπειες - και σχεδόν 24 ώρες αφότου ο διευθύνων σύμβουλος Ντάριο Αμοντέι δήλωσε ότι η εταιρεία του «δεν μπορεί με καθαρή συνείδηση ​​να αποδεχτεί» τις απαιτήσεις του Υπουργείου Άμυνας.



Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι περισσότερες υπηρεσίες πρέπει να σταματήσουν αμέσως να χρησιμοποιούν την τεχνολογία Anthropic, αλλά έδωσε στο Πεντάγωνο μια περίοδο 6 μηνών για να καταργήσει σταδιακά την τεχνολογία που είναι ήδη ενσωματωμένη σε στρατιωτικές πλατφόρμες.



Ο Anthropic δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό των σχολίων του Τραμπ.

