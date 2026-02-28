Τραμπ στο Channel 12: «Επιτεθήκαμε διότι το Ιράν δεν ήθελε πραγματικά μια συμφωνία για τα πυρηνικά»

Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό δίκτυο Channel 12, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τα γεγονότα που, όπως υποστήριξε, τον οδήγησαν στην απόφαση για την επίθεση κατά του Ιράν, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν επιδίωκε ουσιαστικά συμφωνία.



Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ιρανοί «πλησίαζαν σε συμφωνία και στη συνέχεια υποχωρούσαν, ξανά και ξανά», προσθέτοντας ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως «δεν ήθελαν πραγματικά μια συμφωνία».



Όπως είπε, είχε ξεκινήσει να προετοιμάζει ομιλία την προηγούμενη ημέρα και ζήτησε από τους συνεργάτες του να του παραθέσουν όλες τις επιθέσεις που, κατά τον ίδιο, έχει πραγματοποιήσει το Ιράν διεθνώς τα τελευταία 25 χρόνια. «Είδα ότι σχεδόν κάθε μήνα έκαναν κάτι κακό. Ανατίναζαν κάτι και σκότωναν κάποιον», δήλωσε.



Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν προχωρήσει σε πλήγματα τον Ιούνιο, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Σφυρί του Μεσονυχτίου», το Ιράν «θα διέθετε ήδη πυρηνικό όπλο».



Αναφερόμενος στις επαφές του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημείωσε ότι είχαν «καλή συνομιλία» και ότι «εκπέμπουμε στο ίδιο μήκος κύματος», υποδηλώνοντας συντονισμό μεταξύ Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ.



Σε ό,τι αφορά τη συνέχεια της σύγκρουσης, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι διαθέτει «πολλές επιλογές εξόδου» από την παρούσα φάση. Όπως ανέφερε, θα μπορούσε είτε να παρατείνει την επιχείρηση «πάρει τον έλεγχο των πάντων», είτε να την ολοκληρώσει μέσα σε λίγες ημέρες, προειδοποιώντας το Ιράν ότι ενδεχόμενη επανεκκίνηση του πυρηνικού του προγράμματος θα οδηγήσει σε νέα αντιπαράθεση. Σε κάθε περίπτωση, εκτίμησε ότι η Τεχεράνη «θα χρειαστεί χρόνια για να ανακάμψει από αυτή την επίθεση».