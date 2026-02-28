Συγκλονιστικά βίντεο από το Τελ Αβίβ: Ιρανικός πύραυλος «σπάει» το Iron Dome σε LIVE μετάδοση

Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα που μεταδόθηκαν σε ζωντανή μετάδοση από την πρωτεύουσα του Ισραήλ, το Τελ Αβίβ, όταν πύραυλος από το Ιράν εκρήγνυται στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας τον ήχο των σειρήνων.

Ο πύραυλος έσπασε την ισραηλινή αεράμυνα, τον περίφημο «σιδερένιο θόλο» και προκάλεσε τρομακτική έκρηξη, καθώς τρία αντιαεροπορικά βλήματα που εκτοξεύθηκαν δεν κατάφεραν να τον αναχαιτίσουν.

Αυτή είναι η πρώτη φορά έπειτα από την έναρξη των επιχειρήσεων του Ισραήλ και των ΗΠΑ και τα πλήγματα που κατάφεραν σε στρατιωτικούς -και όχι μόνο- στόχους του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Η έκρηξη προκάλεσε πανικό στην πυκνοκατοικημένη περιοχή του εμπορικού κέντρου του Τελ Αβίβ.

Επιπλέον, η επίθεση προκάλεσε προβληματισμό στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, καθώς εκφράζονται φόβοι για αναβαθμισμένη επίθεση του Ιράν με πυραύλους που ενδεχομένως να έχουν τη δυνατότητα να παρακάμπτουν την αεράμυνα της χώρας.

Ήχησε το 112

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Ισραήλ, εκτός από τις σειρήνες ήχησε το 112, προτρέποντας τους πολίτες μιας σειράς πόλεων σε ολόκληρη την επικράτεια να μεταβούν στα καταφύγια..

Εκτιμάται ότι η πυραυλική επίθεση του Ιράν αποτελεί την πρώτη απάντηση του καθεστώτος στο άκουσμα της είδησης ότι ο ηγέτης της χώρα Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός από τους σφοδρούς βομβαρδισμούς.

Στο βίντεο που ακολουθεί ακούγεται καθαρά ο τρομακτικός ήχος των σειρήνων που προειδοποιεί τους κατοίκους του Τελ Αβίβ για την επικείμενη πυραυλική επίθεση.

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό από τις εκρήξεις είχαμε στο κεντρικό Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ και στη Δυτική Όχθη μία γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ υπάρχουν και τουλάχιστον 20 τραυματίες.