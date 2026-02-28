Νετανιάχου: «Υπάρχουν ενδείξεις πως ο Χαμενεΐ δεν υπάρχει πια»

«Με ένα χτύπημα απρόσμενο χτυπήσαμε τον τύραννο Χαμενεΐ που έχει σκορπίσει τον τρόμο στην Μέση Ανατολή και υπάρχουν πολλές ενδείξεις πως αυτός ο τύραννος δεν υπάρχει πια», ανέφερε σε διάγγελμα που πραγματοποίησε το βράδυ του Σαββάτου ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν θα διαρκέσει «για όσο χρειαστεί».

«Καταστρέψαμε το συγκρότημα του Αλί Χαμενεΐ, σκοτώσαμε διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης, ανώτερους αξιωματούχους του πυρηνικού προγράμματος», τόνισε. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κάλεσε τους Ιρανούς πολίτες να βγουν στους δρόμους και να τελειώσουν τη δουλειά.

«Σήμερα το πρωί, καταστρέψαμε σε μια αιφνιδιαστική επίθεση το συγκρότημα του τυράννου Χαμενεΐ στην καρδιά της Τεχεράνης» και «υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι αυτός ο τύραννος δεν υπάρχει πια».

Ισραηλινοί υποστηρίζουν ότι βρέθηκε το πτώμα του Χαμενεΐ

Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται σε δηλώσεις τους ότι ο Χαμενεΐ έχει εξοντωθεί και ότι «το πτώμα του ανασύρθηκε από τα ερείπια του παλατιού του», μία πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί από το Ιράν.

Senior Israeli officials claim Khamenei has been eliminated.



“His body recovered from the ruins of his palace.”



No confirmation from Iran. — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Παράλληλα, το ισραηλινό Κανάλι 12 μετέδωσε ότι κατά τη διάρκεια της κοινής επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, η οποία ξεκίνησε το Σάββατο το πρωί, 30 βόμβες έπεσαν στο συγκρότημα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. «Τριάντα βόμβες έπεσαν στο αρχηγείο.

Ο Χαμενεΐ ήταν σε κάποιο υπόγειο, αλλά είναι πιθανό να μη βρισκόταν στο ιδιωτικό του καταφύγιο τη στιγμή της επίθεσης» ανέφερε το κανάλι.

Διαψεύδει το Ιράν

Από την πλευρά του το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν είναι ζωντανοί και καλά στην υγεία τους, διαψεύδοντας πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει περί θανάτου τους.

Προηγουμένως, ο υπουργός Εξωτερικών είχε δηλώσει σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι, σύμφωνα με όσα γνώριζε, ο ανώτατος ηγέτης βρίσκεται εν ζωή.

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ Kan αναφέρει ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος από πολλούς θεωρούταν ως ο διάδοχος του πατέρα του, έχει σκοτωθεί και αυτός.

Παράλληλα, δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν μαύρο καπνό και σημαντικές καταστροφές στο συγκρότημα όπου βρίσκεται η κατοικία του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, έπειτα από αεροπορικές επιδρομές.

«Ο πόλεμος έχει σχεδιαστεί να κρατήσει μία εβδομάδα»

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τον ισραηλινό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ ενημερώθηκε ότι η αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση κατά του Ιράν έχει σχεδιαστεί να διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα.

Ωστόσο, αν ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ σκοτωθεί, λέει το ίδιο ρεπορτάζ, αυτό θα μπορούσε να συντομεύσει την επιχείρηση, αν προκαλέσει την εξέγερση των Ιρανών κατά του καθεστώτος.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι παρέμειναν χθες το βράδυ στα σπίτια τους με τις οικογένειές τους για το σαββατιάτικο δείπνο, προκειμένου να μην δώσουν καμία ένδειξη στις ιρανικές μυστικές υπηρεσίες ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί επίθεση, σύμφωνα με το κανάλι.