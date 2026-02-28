«Η μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση στην ιστορία του Ισραήλ»: Επιχείρηση με 200 μαχητικά κατά του Ιράν

Με 200 μαχητικά αεροσκάφη, η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ πραγματοποίησε σήμερα τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή που έχει κάνει ποτέ, σύμφωνα με τις Ένοπλες Δυνάμεις. Οι εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές είχαν στόχους εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων και συστήματα αεράμυνας του Ιράν, όπως αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση ο ισραηλινός στρατός.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) επισημαίνουν ότι τα μαχητικά αεροσκάφη έριξαν εκατοντάδες πυρομαχικά σε περίπου 500 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, σχεδόν ταυτόχρονα, τις πρωινές ώρες, στο πλαίσιο της επιχείρησης.

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εξόρμηση στην ιστορία της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία εκτελέστηκε μετά από στενό σχεδιασμό με υψηλής ποιότητας πληροφορίες, με συγχρονισμό εκατοντάδες αεροσκαφών», αναφέρει ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι οι επιθέσεις στα συστήματα αεράμυνας του Ιράν «επέτρεψαν την επέκταση της αεροπορικής υπεροχής πάνω από τον ιρανικό ουρανό και προκάλεσαν σοβαρό πλήγμα στην κεντρική επιθετική ικανότητα του καθεστώτος, τις θέσεις εκτόξευσης στο δυτικό Ιράν».

Μία από τις θέσεις που χτυπήθηκαν στην περιοχή της Ταμπρίζ εξυπηρετούσε τη μονάδα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, «και από εκεί σχεδίαζε να εκτοξεύσει δεκάδες πυραύλους προς το Ισραήλ», αναφέρει ο IDF.

Πλάνα που δημοσίευσε ο στρατός δείχνουν μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας να απογειώνονται σήμερα το πρωί με στόχο το Ιράν.