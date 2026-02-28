Γεραπετρίτης μετά το ΚΥΣΕΑ: Καλώ τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλή τόπο

Οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τα χτυπήματα ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν που απειλεί με γενικευμένη επίθεση σε αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους, τέθηκαν επί τάπητος στην έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του αμέσως μετά τόνισε πως η Αθήνα βρίσκεται σε επαφή και συντονισμό με συμμάχους και εταίρους ώστε να αναπτυχθεί κοινή γραμμή απέναντι στις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Όπως είπε ο υπουργός Εξωτερικών, προτεραιότητα παραμένει η προστασία των ελλήνων πολιτών οι οποίοι μπορούν να επικοινωνούν με τις τηλεφωνικές γραμμές που λειτουργούν στις διπλωματικές αποστολές.

«Καλώ όλους τους Έλληνες πολίτες να παραμένουν σε ασφαλή τόπο και να ακολουθούν τις οδηγίες των πρεσβειών μας. Εάν απαιτηθεί υπάρχει έτοιμο το πλάνο για την εκκένωση της περιοχής» τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σημείωσε επίσης πως υπάρχει συνεργασία με το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας με τα ελληνικά πλοία που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο.



«Είμαστε σε θέση να διαβεβαιώσουμε ότι η Ελληνική Πολιτεία θα τηρήσει μια στάση αρχής για την ασφάλεια όλων των Ελλήνων» κατέληξε ο κ. Γεραπετρίτης.