Κρίση στη Μέση Ανατολή: Στρατιωτικός και διπλωματικός συναγερμός στην Αθήνα

Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται η Αθήνα με τις διπλωματικές και στρατιωτικές αρχές να έχουν ανοίξει όλους τους δίαυλους επικοινωνίας, λαμβάνοντας παράλληλα όλα τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται σε τέτοιες περιπτώσεις για την προστασία στρατιωτικών εγκαταστάσεων, κρίσιμων υποδομών και διπλωματικών αποστολών.

Συναγερμός στη Σούδα

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επίπεδο ασφαλείας σε όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας που υπάρχει αμερικανική παρουσία έχει αναβαθμιστεί. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η απόφαση για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής προστασίας τηςβάσης της Σούδας ελήφθη πριν από δέκα ημέρες, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά μίας συστοιχίας PATRIOT, ενώ αντιαεροπορικά συστήματα για την εξουδετέρωση πιθανόν εναέριων απειλών, όπως πύραυλοι ή ακόμη και drones μικρής εμβέλειας, διέθεσαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Για τη λειτουργία του ελληνικού ναυστάθμου στη Σούδα, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνονται «τα συνήθη μέτρα ασφαλείας για τέτοιες περιπτώσεις», ενώ το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά.

Στον αντίποδα, στην αμερικανική ναυτική βάση, μετά τις επιθέσεις της Τεχεράνης σε βάσεις στη Μέση Ανατολή, με απόφαση των ΗΠΑ άλλαξε η κατάσταση αμυντικής ετοιμότητας (DEFCON), περιορίζοντας την πρόσβαση αποκλειστικά σε προσωπικό με ειδική εξουσιοδότηση και σε όσους είναι απολύτως απαραίτητοι για τη λειτουργία της εγκατάστασης.

Το στρατιωτικό δίκτυο πληροφορίων

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η Ελλάδα αξιοποιεί ένα ευρύ δίκτυο συλλογής και διασταύρωσης πληροφοριών. Δεδομένα και εκτιμήσεις μεταφέρονται, μεταξύ άλλων, από τη φρεγάτα ΥΔΡΑ που συμμετέχει στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν. Επιπλέον, πληροφόρηση προέρχεται από την ελληνική πυροβολαρχία PATRIOT που έχει αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία, καθώς και από τους στρατιωτικούς ακολούθους που υπηρετούν σε κομβικές χώρες της περιοχής.

Να σημειωθεί πως τα πλοία της ευρωπαϊκής αρμάδας στην Ερυθρά Θάλασσα βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας. Το Αρχηγείο της επιχείρησης, που εδρεύει στη Λάρισα, μετά τις νέες απειλές των Χούθι της Υεμένης προειδοποίησε τον ναυτιλιακό κόσμο ότι δεν μπορούν να αποκλειστούν επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας ή συμφερόντων που εξυπηρετούν. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδιες πηγές μιλώντας στον FLASH διαβεβαιώνουν πως ο ρόλος της αποστολής δεν έχει αλλάξει και παραμένει η ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Διπλωματική κινητοποίηση

Σε πολιτικό επίπεδο, μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα χαράσσει κοινή γραμμή με συμμάχους και εταίρους, διατηρώντας αμετακίνητη τη «στάση Αρχής» που ακολουθεί στα ζητήματα της Μέσης Ανατολής. Στόχος, όπως τόνισε, είναι «η ασφάλεια όλων των Ελλήνων πολιτών».

Και αυτό είναι το βασικό μήνυμα που εξέπεμψε ο υπουργός Εξωτερικών. Η ελληνική διπλωματία από την έναρξη της αμερικανικής και ισραηλινής επίθεσης στο Ιράν διαμηνύει πως ο έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος, ώστε να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή. Από την άλλη, η προστασία του άμαχου πληθυσμού, καθώς και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών οφείλει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Εξωτερικών έχει ενεργοποιήσει τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων και οι διπλωματικές αποστολές σε Τελ Αβιβ, Ιεροσόλυμα, Σαουδική Αραβία, Λίβανο, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκονται σε επιφυλακή με στόχο να παρέχουν βοήθεια στους Έλληνες πολίτες και στις οικογένειες τους.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης διαβεβαίωσε ότι σχέδιο εκκένωσης έχει ήδη καταρτιστεί και μπορεί να ενεργοποιηθεί εφόσον απαιτηθεί, καλώντας τους Έλληνες που βρίσκονται στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλή σημεία και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των πρεσβειών. Σημειώνεται πως περίπου 100 Έλληνες διαμένουν στο Ιράν, κυρίως στην Τεχεράνη, και μέχρι αργά το βράδυ του Σαββάτου, 27 Φεβρουαρίου, δεν είχε καταγραφεί αίτημα απεγκλωβισμού ή εκκένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο το υπουργείο Εξωτερικών ολοκλήρωσε με επιτυχία χερσαία επιχείρηση απεγκλωβισμού 16 Ελλήνων πολιτών και των οικογενειών τους από το Ιράν, υπό τον συντονισμό των πρεσβειών στην Τεχεράνη και το Μπακού, αποδεικνύοντας ότι οι μηχανισμοί διαχείρισης κρίσεων είναι επιχειρησιακά έτοιμοι να δράσουν εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.