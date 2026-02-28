Ισραηλινός αξιωματούχος στο Reuters: «Ο Χαμενεΐ είναι νεκρός» – Πανηγυρίζουν στην Τεχεράνη

Συνεχίζεται το θρίλερ για την τύχη του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με ισραηλινά Μέσα να μεταδίδουν πως είναι νεκρός.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδουν μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία, όπως το Reuters, υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος υποστηρίζει πως το άψυχο σώμα του Χαμενεΐ βρέθηκε έξω από το βομβαρδισμένο παλάτι του. Μάλιστα, στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται πως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είδε φωτογραφίες του πτώματος του Χαμενεΐ.

Επιβεβαιώνουν οι ΗΠΑ

Από την πλευρά του, Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Fox News ότι οι ΗΠΑ συμφωνούν με την εκτίμηση των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών πως ο Χαμενεΐ και 5-10 κορυφαίοι Ιρανοί ηγέτες σκοτώθηκαν στην πρωινή ισραηλινή επίθεση στο συγκρότημα.

Πηγές λένε ότι το χρονοδιάγραμμα της επίθεσης έπρεπε να μετατεθεί νωρίτερα με βάση πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών και αυτό το «ευκαιριακό στόχο». «Υπήρξε μια σκόπιμη απόφαση να επιταχυνθεί το χρονοδιάγραμμα», δήλωσαν αξιωματούχοι στο Fox. Γι' αυτό οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πήραν την ασυνήθιστη απόφαση να επιτεθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, προκειμένου να επιτύχουν το στοιχείο της έκπληξης και να στοχεύσουν αυτή τη συνάντηση. Κανονικά, ο αμερικανικός στρατός δεν θα ξεκινούσε μια τέτοια επιχείρηση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

«Ήταν μια μαζική, εξαιρετικά τολμηρή επίθεση κατά τη διάρκεια της ημέρας», είπε ένας ανώτερος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

«Έπιασε την ανώτερη ηγεσία απροετοίμαστη, ένα Σάββατο πρωί κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού και του Σαββάτου κατά τη διάρκεια της ημέρας».

Αναφορές πως πανηγυρίζουν στην Τεχεράνη για τον θάνατο του Χαμενεΐ

Επευφημίες ακούστηκαν στους δρόμους της Τεχεράνης το βράδυ του Σαββάτου (28/2), σύμφωνα με αυτήκοους μάρτυρες, μετά τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε κατά τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ στη χώρα.

Κάτοικοι χειροκρότησαν από τα παράθυρά τους και ζωηρές επευφημίες ακούστηκαν λίγο μετά τις 23:00 (τοπική ώρα) στους δρόμους πολλών συνοικιών της ιρανικής πρωτεύουσας, όπως ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο πολλοί αυτόπτες μάρτυρες.

BREAKING:



In Tehran, people are cheering and celebrating amid reports of Khamenei's death. pic.twitter.com/KfauCNdON8 — Visegrád 24 (@visegrad24) February 28, 2026

Διάγγελμα Νετανιάχου: «Σοβαρές ενδείξεις πως ο Χαμενεΐ δεν υπάρχει πια»

Νωρίτερα, στο διάγγελμά του ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανέφερε ότι «υπάρχουν πολλές ενδείξεις» πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε σήμερα το πρωί στην κοινή αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν.

Υπάρχουν πολλές ενδείξεις που δείχνουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, «δεν υπάρχει πλέον», τόνισε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα χωρίς να επιβεβαιώσει κατηγορηματικά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ.

«Η επίθεση θα διαρκέσει όσο χρειαστεί»

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν θα διαρκέσει «για όσο χρειαστεί».

«Καταστρέψαμε το συγκρότημα του Αλί Χαμενεΐ, σκοτώσαμε διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης, ανώτερους αξιωματούχους του πυρηνικού προγράμματος», τόνισε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κάλεσε τους Ιρανούς πολίτες να βγουν στους δρόμους και να τελειώσουν τη δουλειά.

«Σήμερα το πρωί, καταστρέψαμε σε μια αιφνιδιαστική επίθεση το συγκρότημα του τυράννου Χαμενεΐ στην καρδιά της Τεχεράνης» και «υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι αυτός ο τύραννος δεν υπάρχει πια».

Διαψεύδει το Ιράν

Από την πλευρά του το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν είναι ζωντανοί και καλά στην υγεία τους, διαψεύδοντας πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει περί θανάτου τους.

Προηγουμένως, ο υπουργός Εξωτερικών είχε δηλώσει σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι, σύμφωνα με όσα γνώριζε, ο ανώτατος ηγέτης βρίσκεται εν ζωή.

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ Kan αναφέρει ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος από πολλούς θεωρούταν ως ο διάδοχος του πατέρα του, έχει σκοτωθεί και αυτός.

Παράλληλα, δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν μαύρο καπνό και σημαντικές καταστροφές στο συγκρότημα όπου βρίσκεται η κατοικία του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, έπειτα από αεροπορικές επιδρομές.