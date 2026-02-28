Ντόναλντ Τραμπ: «Ο Χαμενεΐ είναι νεκρός» λέει σε ανάρτησή του στο Truth Social

Τον θάνατο του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Χαμενεΐ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «ένας από τους πιο κακούς ανθρώπους στην Ιστορία είναι νεκρός».

Σημειώνεται πως νωρίτερα, σήμερα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC News, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πει πως πιστεύει ότι οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός είναι σωστές.

«Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια σωστή εκδοχή», είπε ο Τραμπ στο NBC News σε τηλεφωνική συνέντευξη, σύμφωνα με τον ιστότοπό του.

Η ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social

«Ο Χαμενεΐ, ένας από τους πιο κακούς ανθρώπους στην Ιστορία, είναι νεκρός. Αυτή δεν είναι μόνο Δικαιοσύνη για τον λαό του Ιράν, αλλά για όλους τους σπουδαίους Αμερικανούς και εκείνους τους ανθρώπους από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, που έχουν σκοτωθεί ή ακρωτηριαστεί από τον Χαμενεΐ και την συμμορία των αιμοδιψών κακούργων του.

Δεν μπόρεσε να αποφύγει τις μυστικές μας υπηρεσίες και τα εξαιρετικά εξελιγμένα συστήματα παρακολούθησης και, συνεργαζόμενος στενά με το Ισραήλ, δεν υπήρχε τίποτα που αυτός, ή οι άλλοι ηγέτες που σκοτώθηκαν μαζί του, θα μπορούσαν να κάνουν.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να πάρει πίσω τη χώρα του. Ακούμε ότι πολλοί από τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον Στρατό και άλλες Δυνάμεις Ασφαλείας και Αστυνομίας, δεν θέλουν πλέον να πολεμούν και αναζητούν ασυλία από εμάς. Όπως είπα χθες το βράδυ, "Τώρα μπορούν να έχουν ασυλία, αργότερα θα έχουν μόνο Θάνατο!" Ας ελπίσουμε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης και η Αστυνομία θα συγχωνευθούν ειρηνικά με τους Ιρανούς Πατριώτες και θα συνεργαστούν ως μονάδα για να επαναφέρουν τη χώρα στο μεγαλείο που της αξίζει.

Αυτή η διαδικασία θα πρέπει σύντομα να ξεκινήσει, καθώς όχι μόνο ο θάνατος του Χαμενεΐ, αλλά και η χώρα έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό, ακόμη και εξαφανιστεί, σε μία μόνο ημέρα. Οι σφοδροί και ακριβείς βομβαρδισμοί, ωστόσο, θα συνεχιστούν, αδιάλειπτα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ή, για όσο χρειαστεί, για να επιτύχουμε τον στόχο μας για ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ, ΜΑΛΙΣΤΑ, ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»