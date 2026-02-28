Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του ισχυρού Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, επέκρινε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση στο Ιράν και αμφισβήτησε τη διαχρονική αντοχή των ΗΠΑ, συγκρίνοντάς τες με τον πολύ μακρύτερο πολιτισμό της Περσίας.

«Ο ειρηνοποιός έδειξε για ακόμη μία φορά το πραγματικό του πρόσωπο», δήλωσε ο Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας. «Όλες οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν ήταν μια επιχείρηση συγκάλυψης. Κανείς δεν το αμφισβητούσε. Κανείς δεν ήθελε πραγματικά να διαπραγματευτεί οτιδήποτε».

«Το ερώτημα είναι ποιος έχει περισσότερη υπομονή για να περιμένει το άδοξο τέλος του εχθρού του. Οι ΗΠΑ έχουν ιστορία μόλις 249 ετών. Η Περσική Αυτοκρατορία ιδρύθηκε πριν από περισσότερα από 2.500 χρόνια. Ας δούμε τι θα γίνει σε 100 χρόνια…».