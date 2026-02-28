Μέση Ανατολή: Εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Άμπου Ντάμπι, Κουβέιτ - Ένας νεκρός, 3 τραυματίες στη Βαγδάτη

Ήχοι εκρήξεων ακούγονται στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Άμπου Ντάμπι και τη Ντόχα μετά την κοινή επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κουβέιτ ανακοίνωσε ανταποκριτής του AFP, με τις αρχές της χώρας να ανακοινώνουν ότι κλείνουν τον εναέριο χώρο λόγω της κατάστασης ασφαλείας. Κάτοικοι δήλωσαν ότι εκρήξεις ακούστηκαν στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Νωρίτερα οι αρχές της χώρας είχαν επισημάνει ότι έκλεισαν "μερικώς και προσωρινά" τον εναέριο χώρο για προληπτικούς λόγους. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι εκρήξεις σημειώθηκαν και στην πρωτεύουσα του Κατάρ, τη Ντόχα.

Το Μπαχρέιν επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε επίθεση στο έδαφός του, λίγο μετά τη μαρτυρία που μετέδωσε το Reuters ότι καπνός έγινε ορατός στην περιοχή Τζουφαϊρ, όπου βρίσκεται αμερικανική ναυτική βάση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το Ιράν έχει στοχεύσει:

Αεροπορική βάση Αλ-Ουδέιντ στο Κατάρ



Αεροπορική Βάση Αλ-Σαλέμ στο Κουβέιτ



Αεροπορική Βάση Αλ-Ντάφρα στα ΗΑΕ



Η πέμπτη αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν

Αξιωματούχος του Κατάρ, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε στο Reuters ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν έναν ιρανικό πύραυλο.

Εξάλλου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν σε αεροπορικά πλήγματα που είχαν στόχο το αρχηγείο της φιλοϊρανικής πολιτοφυλακής αλ Χασντ αλ Σάαμπι (Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης) στο νότιο τμήμα της Βαγδάτης.

Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi üzerinde İran'a ait balistik füzelerin önlendiğini açıkladı. pic.twitter.com/XLYWisR7m4 — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) February 28, 2026

Το Κατάρ είναι ασφαλές, λέει το υπουργείο Εξωτερικών

Το Κατάρ είναι ασφαλές μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, όμως παρακολουθεί στενά την κατάσταση, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

"Η κατάσταση στο εσωτερικό του κράτους του Κατάρ είναι ασφαλής και σταθερή και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να εγείρει ανησυχία σε ό,τι αφορά την εσωτερική ασφάλεια", επεσήμανε.

Ωστόσο η κυβέρνηση του Κατάρ έστειλε προειδοποίηση προς τους πολίτες μέσω μηνύματος στα κινητά τηλέφωνα να μείνουν μακριά από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και να παραμείνουν εκεί που βρίσκονται.

Νωρίτερα η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ντόχα είχε εκδώσει εντολή προς τους Αμερικανούς πολίτες να σπεύσουν σε ασφαλές μέρος και να παραμείνουν εκεί μέχρι νεοτέρας, προειδοποιώντας για επικείμενα πλήγματα.

Στο Κατάρ βρίσκεται η αλ Ουντέιντ, η μεγαλύτερη βάση που διαθέτουν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, όπου σταθμεύουν περίπου 10.000 στρατιωτικοί.

Πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης δήλωσε προηγουμένως στο Reuters ότι κάποια μέλη του προσωπικού της αμερικανικής αεροπορικής στρατιωτικής βάσης απομακρύνονται.