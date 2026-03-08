Ιράν: Ορίστηκε ο νέος ανώτατος ηγέτης - Αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση

Η Συνέλευση των Ειδικών φέρεται να έχει ήδη αποφασίσει ποιος θα είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, που θα διαδεχθεί τον Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου σε ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα.

Σύμφωνα με δηλώσεις μελών της Συνέλευσης, η διαδικασία επιλογής έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο το όνομα του νέου ηγέτη δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί. «Ο πλέον κατάλληλος υποψήφιος, που εγκρίθηκε από την πλειοψηφία της Συνέλευσης των Ειδικών, ορίστηκε», δήλωσε ο Μοχσέν Χεϊνταρί, εκπρόσωπος της επαρχίας Χουζεστάν στη Συνέλευση.

Σύμφωνα με το BBC, από την πλευρά του, ο Ahmad Alamolhoda, επίσης μέλος της Συνέλευση των Ειδικών, ανέφερε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη του επόμενου ηγέτη έχουν ήδη διεξαχθεί και ο διάδοχος έχει εκλεγεί. Όπως είπε, πλέον η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της επίσημης ανακοίνωσης, η οποία αναμένεται να γίνει από τον επικεφαλής της γραμματείας της Συνέλευσης, Hosseini Bushehri, ο οποίος έχει την ευθύνη να δημοσιοποιήσει την απόφαση.

Σημειώνεται πως ο ανώτατος ηγέτης επιλέγεται από τη «Συνέλευσης των Ειδικών», ένα σώμα 88 ισλαμιστών λογίων που επιλέγονται όλοι για την αφοσίωσή τους στο καθεστώς.

Νύχτα τρόμου στην Τεχεράνη από το χτύπημα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ πραγματοποίησε σοβαρό πλήγμα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη, σε μια κίνηση που δείχνει την κλιμάκωση των χτυπημάτων.

Βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύονται στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν φλόγες να καίνε στους δρόμους της πρωτεύουσας, δημιουργώντας αυτό που οι αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ως «ποτάμι φωτιάς».

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η φωτιά προκλήθηκε από διαρροή πετρελαίου, η οποία προέκυψε μετά το πλήγμα σε τμήμα του αποχετευτικού συστήματος. Το πετρέλαιο διέτρεξε δρόμους και φρεάτια, άναψε και εξαπλώθηκε γρήγορα πάνω στην άσφαλτο, προκαλώντας τρόμο στους κατοίκους.

Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας χτυπήθηκαν τέσσερις δεξαμενές πετρελαίου και μία εγκατάσταση επιμελητείας, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαϊκών προϊόντων, στην Τεχεράνη και τα περίχωρά της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πλήγματα αποδίδονται σε κοινή επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων.

Ο επικεφαλής της Εθνικής Εταιρείας Διανομής Πετρελαϊκών Προϊόντων, Κεραμάτ Βεϊσκαραμί, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι τα πέντε σημεία «υπέστησαν ζημιές», αλλά ξεκαθάρισε ότι «η πυρκαγιά βρίσκεται υπό έλεγχο».

Σε κατάσταση συναγερμού οι χώρες του Κόλπου

Παράλληλα, στο Κουβέιτ, οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κύμα εχθρικών drones έπληξε αποθήκη καυσίμων στο Διεθνές Αεροδρόμιο. Τα συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλλιστικούς πυραύλους, αλλά θραύσματα προκάλεσαν ζημιές σε πολιτικές υποδομές.

Drone χτύπησε επίσης το κτίριο του Δημόσιου Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν το 22ώροφο κτίριο να φλέγεται τα ξημερώματα, χωρίς να αναφέρονται τραυματισμοί. Παράλληλα, δύο μέλη της συνοριοφυλακής σκοτώθηκαν κατά την εκτέλεση υπηρεσίας, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν συνδέεται με τις επιθέσεις.

Large fire burning at the Social Security building in Kuwait City following an Iranian attack



pic.twitter.com/n8mZQHemBo — Faytuks News (@Faytuks) March 8, 2026

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν τουλάχιστον 21 drones που κατευθύνονταν προς το έδαφός της.

Στο Μπαχρέιν, πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταστάσεις του λιμανιού Mina Salman. Το υπουργείο Εσωτερικών απέδωσε την επίθεση στην «ιρανική επιθετικότητα».

Την ίδια στιγμή, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν μετά από προειδοποίηση για πιθανή πυραυλική απειλή.