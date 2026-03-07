Αποκαλυπτικό βίντεο των IDF δείχνει πως έμοιαζε το καταφύγιο του Χαμενεΐ πριν βομβαρδιστεί

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσαν την Παρασκευή (27/2) μια δραματική επιχείρηση στο κέντρο της Τεχεράνης, ανακοινώνοντας την κατεδάφιση του υπόγειου καταφυγίου και ως συνέπεια τον θάνατο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σε επίσημη δήλωσή τους, οι IDF τόνισαν ότι «το υπόγειο συγκρότημα είχε δημιουργηθεί από το καθεστώς ως κεντρική βάση για την προώθηση στρατιωτικών δραστηριοτήτων και εξτρεμιστικών ιδεολογιών κατά του κράτους του Ισραήλ και του δυτικού κόσμου».

Το καταφύγιο εκτεινόταν κάτω από πολυσύχναστους δρόμους του κέντρου της Τεχεράνης και περιελάμβανε πληθώρα εισόδων, αλλά και αίθουσες συσκέψεων για τα υψηλόβαθμα στελέχη του ιρανικού καθεστώτος.

Βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει τη δομή του υπόγειου

Παράλληλα, οι IDF δημοσίευσαν ένα εντυπωσιακό βίντεο με γραφικά που αναπαριστούν την εσωτερική δομή του καταφυγίου. Στο υλικό φαίνεται ένα δίκτυο τούνελ που συνδέει πολλαπλές εισόδους σε όλη την πόλη, οδηγώντας στον κεντρικό χώρο όπου ο Χαμενεΐ και άλλα ηγετικά στελέχη του καθεστώτος συνήθιζαν να συγκεντρώνονται.

Το καταφύγιο βρισκόταν ακριβώς κάτω από το σημείο όπου βρισκόταν ο Χαμενεΐ την πρωινή ώρα της περασμένης Σαββάτου, όταν ξεκίνησε η συντονισμένη επίθεση αμερικανικών και ισραηλινών δυνάμεων, κατά την οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

Η πολυετής επένδυση του Χαμενεΐ και η παραπλανητική στρατηγική

Υψηλόβαθμος ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο Fox News ότι ο Χαμενεΐ είχε ξοδέψει εκατομμύρια δολάρια και πολλά χρόνια για την κατασκευή του καταφυγίου. Ωστόσο, την ώρα της επίθεσης δεν βρισκόταν εκεί, γεγονός που αποκάλυψε σημαντική αδυναμία στην αίσθηση ασφαλείας του.

Οι πηγές των μυστικών υπηρεσιών ανέφεραν ότι ο Χαμενεΐ πίστευε ότι κανείς δεν θα είχε το θάρρος να του επιτεθεί, ένα αίσθημα υπερβολικής αυτοπεποίθησης που ενισχύθηκε από ένα συντονισμένο σχέδιο ΗΠΑ - Ισραήλ. Το σχέδιο περιλάμβανε μηνύματα, σήματα και δημόσιες δηλώσεις του τότε προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που υποδήλωναν ότι δεν επρόκειτο να συμβεί κάτι άμεσα.

Μάλιστα, ανώτεροι διοικητές των IDF επέστρεψαν κανονικά στα σπίτια τους την Παρασκευή το βράδυ, λίγες ώρες πριν την επιχείρηση, προκειμένου να παραπλανήσουν πλήρως την ιρανική ηγεσία.